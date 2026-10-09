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Неймар заби два гола на шампиона на Бразилия и помогна на Сантос да расте още

  • 9 окт 2026 | 04:52
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Неймар заби два гола на шампиона на Бразилия и помогна на Сантос да расте още

Напук на критиките, които получи през последните месеци, Неймар отново бе на върха на възможностите си и вкара два гола, с които спаси от загуба клубния си тим Сантос в среща от 29-ия кръг на бразилската Серия А. Трикратният континентален първенец на Южна Америка стигна до геройско равенство 2:2 срещу актуалния шампион на страната Фламенго, който е и лидер в настоящото временно класиране. Така със загубените две точки "рубро-негро" направиха подарък на преследвача си Палмейрас, който тази нощ също има мач и при победа ще съкрати разликата до само една точка.

Сантос от своя страна прекара по-голямата част от сезона около местата над зоната на изпадащите, но след подновяването на шампионата след края на Мондиал 2026 Неймар и компания отстъпиха в едва две шампионатни срещи. Освен това тимът до домакинството на шампионите бе в серия от пет поредни победи, която го изкачи до осмото място в таблицата и дори вече е на само шест точки от петата позиция, даваща право на участие в квалификационните кръгове на Копа Либертадорес.

Неймар не просто вкара двата гола, които дадоха точката за неговия отбор, но и той го направи по впечатляващ начин. Ексзвездата на Барселона и Пари Сен Жермен стартира срещата на резервната скамейка и се появи в игра на почивката, когато домакините изоставаха с 0:2. Това стана, след като в заключителните моменти на първата част Данило откри за Фламенго в 43-тата минута, а в 3-тата минута на продължението Лукас Пакета покачи.

Така дойде и моментът на Неймар, който също се разписа малко преди края. Първо гостите сами си създадоха главоболия и направиха дузпа, която резервата на Сантос реализира и намали до 1:2 в 82-рата минута. Червен картон пък получи Жоржиньо и така Фла бе принуден да довърши срещата с човек по-малко.

Логично, "червено-черните" се пречупиха в намален състав и те извършиха ново нарушение в наказателното си поле около 180 секунди преди края на редовното време. Така главният съдия Даронко отново посочи бялата точка, а изпълнителят отново бе звездният Неймар и оформи крайния резултат.

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