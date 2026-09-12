Неймар плати 2 млн. евро дълг на Сантос и започна да се държи като спортен директор

Неймар се завърна в ролята на спасител. След като през януари 2025 г. се присъедини отново към клуба, в който започна кариерата си, вече 34-годишният бразилец помага на Сантос да възвърне предишния си блясък. Осемкратният шампион на Бразилия в момента е на 13-то място в класирането. В опит да подобри резултатите бившата звезда на Барселона погаси дълг от два милиона евро, който ръководството на клуба дължеше на Монако за трансфера на Жан Лукас през лятото на 2023 г.

Заради този дълг Сантос беше наказан през май 2025 г., а жалбата на клуба беше отхвърлена от Спортния арбитражен съд (КАС), който наложи забрана за трансфери през следващите три прозореца. Чрез своята маркетингова компания „НР Спортс“ Неймар плати дължимото, за да бъде вдигната санкцията, като в замяна получи рекламно пространство върху екипировката на отбора. Марката „Пеле“, придобита от компанията на бившия играч на ПСЖ, вече фигурира върху раираната фланелка.

Въпреки че е контузен в коляното след мача срещу Палмейрас на четвъртфиналите за Купата на Бразилия на 2 септември, Неймар работи активно зад кулисите, за да направи отбора си по-конкурентоспособен за финалния спринт в първенството и в Копа Судамерикана. Неговите съотборници ще се борят за място на полуфинал в реванш срещу Атлетико Минейро, който се очертава да бъде изключително напрегнат, след като Сантос спечели първия мач с 2:0.

Именно с тази цел Ней първо убеди Артур Мело да се присъедини към проекта. Преминал през големи европейски клубове като Барселона (2018-2020), Ювентус (2020-2026) и Ливърпул (2022-2023), където така и не успя да се наложи, 30-годишният халф може допринесе с огромния си опит.

Очаква се и друга звезда да акостира на брега на щата Сао Пауло. Става въпрос за Филипе Коутиньо, който прекрати договора си с Васко да Гама през февруари. Бившата звезда на Ливърпул между 2012 и 2018 г. дълго се колеба, но в крайна сметка е приел предложението на бившия си партньор в атаката на националния отбор.

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