Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Украйна нанесе първа загуба на волейболните ни национали на Европейското - на живо след 1:3 в София
  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  3. Неймар плати 2 млн. евро дълг на Сантос и започна да се държи като спортен директор

Неймар плати 2 млн. евро дълг на Сантос и започна да се държи като спортен директор

  • 12 сеп 2026 | 20:10
  • 1272
  • 0
Неймар плати 2 млн. евро дълг на Сантос и започна да се държи като спортен директор

Неймар се завърна в ролята на спасител. След като през януари 2025 г. се присъедини отново към клуба, в който започна кариерата си, вече 34-годишният бразилец помага на Сантос да възвърне предишния си блясък. Осемкратният шампион на Бразилия в момента е на 13-то място в класирането. В опит да подобри резултатите бившата звезда на Барселона погаси дълг от два милиона евро, който ръководството на клуба дължеше на Монако за трансфера на Жан Лукас през лятото на 2023 г.

Заради този дълг Сантос беше наказан през май 2025 г., а жалбата на клуба беше отхвърлена от Спортния арбитражен съд (КАС), който наложи забрана за трансфери през следващите три прозореца. Чрез своята маркетингова компания „НР Спортс“ Неймар плати дължимото, за да бъде вдигната санкцията, като в замяна получи рекламно пространство върху екипировката на отбора. Марката „Пеле“, придобита от компанията на бившия играч на ПСЖ, вече фигурира върху раираната фланелка.

Въпреки че е контузен в коляното след мача срещу Палмейрас на четвъртфиналите за Купата на Бразилия на 2 септември, Неймар работи активно зад кулисите, за да направи отбора си по-конкурентоспособен за финалния спринт в първенството и в Копа Судамерикана. Неговите съотборници ще се борят за място на полуфинал в реванш срещу Атлетико Минейро, който се очертава да бъде изключително напрегнат, след като Сантос спечели първия мач с 2:0.

Именно с тази цел Ней първо убеди Артур Мело да се присъедини към проекта. Преминал през големи европейски клубове като Барселона (2018-2020), Ювентус (2020-2026) и Ливърпул (2022-2023), където така и не успя да се наложи, 30-годишният халф може допринесе с огромния си опит.

Очаква се и друга звезда да акостира на брега на щата Сао Пауло. Става въпрос за Филипе Коутиньо, който прекрати договора си с Васко да Гама през февруари. Бившата звезда на Ливърпул между 2012 и 2018 г. дълго се колеба, но в крайна сметка е приел предложението на бившия си партньор в атаката на националния отбор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Алегри: Ситуацията ни изглежда по-мрачна, отколкото е

Алегри: Ситуацията ни изглежда по-мрачна, отколкото е

  • 12 сеп 2026 | 15:28
  • 2115
  • 0
Президентът на ФИФА вярва, че има голяма подкрепа, защото върши добра работа

Президентът на ФИФА вярва, че има голяма подкрепа, защото върши добра работа

  • 12 сеп 2026 | 14:41
  • 637
  • 5
Атлетико Мадрид е в процес на развитие, оправда се Симеоне

Атлетико Мадрид е в процес на развитие, оправда се Симеоне

  • 12 сеп 2026 | 14:38
  • 2939
  • 8
Дембеле: Не ми пука за критиките, но и не се чувствам непобедим

Дембеле: Не ми пука за критиките, но и не се чувствам непобедим

  • 12 сеп 2026 | 14:30
  • 840
  • 4
Компани обеща, че Байерн няма да подцени отбора на Лукас Петков

Компани обеща, че Байерн няма да подцени отбора на Лукас Петков

  • 12 сеп 2026 | 14:00
  • 1644
  • 3
Ханзи Флик: Трета поредна титла за Барселона? Би било страхотно

Ханзи Флик: Трета поредна титла за Барселона? Би било страхотно

  • 12 сеп 2026 | 13:43
  • 4436
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Арда, гостите откриха в 61-вата секунда

ЦСКА 0:1 Арда, гостите откриха в 61-вата секунда

  • 12 сеп 2026 | 21:15
  • 21315
  • 52
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 52392
  • 178
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 28732
  • 78
Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

  • 12 сеп 2026 | 18:38
  • 24650
  • 104
Ново попълнение спаси Милан от загуба срещу Лацио на Гатузо

Ново попълнение спаси Милан от загуба срещу Лацио на Гатузо

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 11152
  • 8
Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 16:27
  • 28372
  • 50