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Коутиньо се събра с Неймар в Сантос

  • 15 сеп 2026 | 11:16
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Коутиньо се събра с Неймар в Сантос

Филипе Коутиньо се събра с приятеля си Неймар в Сантос. Бившият играч на Ливърпул и Барселона се завърна в клуба с договор до края на сезона. Той беше без клуб от февруари, когато напусна Васко да Гама. Тогава футболистът си тръгна, след като обяви, че е психически уморен.

От Сантос пуснаха снимка на Неймар и Коутиньо като тийнейджъри и видео как двамата се срещат отново в съблекалнята на клуба. Те ще играят за първи път заедно на клубно ниво. Кариерата на Коутиньо започва в Васко да Гама преди да премине в Интер. Най-силните му години бяха в Ливърпул. След това той премина в Барселона, а после игра в Байерн, Астън Вила и Ал Духаил.

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