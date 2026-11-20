Според изтекла информация от преговорите за следващото поколение двигатели във Формула 1, бъдещите V8 мотори ще имат същия звук като сегашните V6 агрегати.
Те ще са с малко по-голям работен обем - 2,1 литра срещу сегашните 1,6 литра и пак ще са с турбо - елемент, който е много важен за Ауди и Хонда. Така че няма да се върнат времената на работещите на изключително високи обороти атмосферни мотори във Формула 1, за които говореше президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем.
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Също така, следващите мотори ще трябва да отговарят на изискванията за шум, които действат в момента, тъй като ако болидите от Формула 1 станат по-шумни, то бъдещето на някои от състезанията - като Маями и Лас Вегас ще е поставено на карта.
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Бин Сулайем обеща „истински звук“ на състезателни двигатели с V8 моторите, но това явно няма да се случи. Което не е и толкова важно.
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Снимки: Gettyimages