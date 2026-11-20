V8 двигателите ще звучат като сегашните мотори

Според изтекла информация от преговорите за следващото поколение двигатели във Формула 1, бъдещите V8 мотори ще имат същия звук като сегашните V6 агрегати.

Те ще са с малко по-голям работен обем - 2,1 литра срещу сегашните 1,6 литра и пак ще са с турбо - елемент, който е много важен за Ауди и Хонда. Така че няма да се върнат времената на работещите на изключително високи обороти атмосферни мотори във Формула 1, за които говореше президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем.

Flat out on the Strip 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/N9L8JiZ2xm — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

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Също така, следващите мотори ще трябва да отговарят на изискванията за шум, които действат в момента, тъй като ако болидите от Формула 1 станат по-шумни, то бъдещето на някои от състезанията - като Маями и Лас Вегас ще е поставено на карта.

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Бин Сулайем обеща „истински звук“ на състезателни двигатели с V8 моторите, но това явно няма да се случи. Което не е и толкова важно.

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Снимки: Gettyimages