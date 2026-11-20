Тестовете във Формула Е завършиха с експлозия и пожар

Последният ден от предсезонните изпитания на Формула Е за 2027 година бе белязан от опасен инцидент, след като предполагаема експлозия на батерия разтърси падока на пистата „Харама“.

Червените флагове бяха развяти около трасето в последния час от тестовата програма. Причината за спирането на сесията бързо стана ясна, след като гъст стълб от дим обви небето над финалния сектор в резултат на взрив в машината на отбора Фюжън, управлявана от Тейлър Барнард.

El coche de Taylord Barnard ha estallado de golpe y se ha prendido fuego totalmente. El piloto está BIEN y ha vuelto al paddock a pie. https://t.co/AR0IQudoJP — Daniel Atán Romar (@datanromar) November 20, 2026

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Болидът със задвижваща система на Порше беше погълнат от огнено кълбо за секунди, след като пилотът спря край пистата. Барнард по чудо успя да се измъкне невредим от горящата машина.

Пожарните и спасителните екипи реагираха светкавично, пристигнаха незабавно на мястото на произшествието и бързо овладяха огъня. Инцидентът доведе до преждевременно прекратяване на тестовете заради необходимостта от евакуация на напълно унищожения автомобил.

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Международната автомобилна федерация (ФИА) и ръководството на Формула Е излязоха с общо изявление:

„Спешните екипи реагираха активно на инцидента. Можем да потвърдим, че няма пострадали. Ще проведем задълбочено разследване, за да установим точните причини, и ще предоставим допълнителна информация веднага щом разполагаме с нови данни.“

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Най-бърз в тестовете преди началото на сезона във Формула Е с новото поколение болиди се оказа Зейн Малоуни с Нисан, следван от Макси Гюнтер (Енвижън) и Мич Еванс (Опел).

Снимка: Daniel Atán Romar

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