В Италия: 6 ралита за Рованпера, 3 за Ожие в WRC догодина

Феновете на ралитата ще станат свидетели на завръщането на двукратния световен шампион Кале Рованпера в WRC в хода на сезон 2027. Информацията е на италианското списание TuttoRally и все още не е потвърдена от Тойота.
Според изданието, Кале отново ще кара с ограничена програма, като той ще стартира с новата, шеста кола на тима догодина и ще кара в 6 от 15-те ралита, предвидени в календара. Догодина отново ще гледаме и 9-кратния световен шампион Себастиен Ожие, като се очаква той да стартира в 3 ралита, като ще пропусне любимото си “Монте Карло” през януари. Все още обаче няма информация за това в кои ралита ще карат двамата.
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Пак според информацията на списанието световният шампион за 2019 година Ойт Танак ще е титуляр, като естонецът се върна тази година в Тойота, но само като тестпилот и работеше с новия автомобил за сезон 2027, създаден по правилата WRC27.
В тима остават новият световен шампион Елфин Еванс, както и претендентите му за титлата до последната скоростна отсечка за сезон 2026 Оливър Солберг и Сами Паяри.
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По-рано тази година заместник-шефът на тима на Тойота Юха Канкунен заяви, че догодина японците може да участват с шест заводски коли, тъй като разходите по новите Rally1 автомобили ще са по-ниски, както и самите коли ще са по-евтини в сравнение с тези, които се използваха до края на 2026 година.
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Снимки: Gettyimages