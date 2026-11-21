Ръсел със солидна преднина на върха на класирането в Лас Вегас

Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз в последната свободна тренировка за Гран При на Лас Вегас, като постигна време 1.34,041 минути в най-добрата си обиколка.

Британецът изпревари с 0,911 секунди съотборника си Андреа Кими Антонели, а трети остана Ландо Норис с Макларън, на 0,974 секунди.

THE TOP THREE IN FP3 👇 1️⃣ George 2️⃣ Kimi 3️⃣ Lando #F1 #LasVegasGP https://t.co/ikxebmyBVk — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

За разлика от вчера сесията мина на изцяло суха писта и пилотите караха с меките и средно твърди сликове, като първите 20 минути предложиха сериозен екшън на трасето и постоянно подобряване на времената.

Whoa! George ⚔️ Max #F1 #LasVegasGP https://t.co/GDA3BZafAC — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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Ръсел обаче се оказа единственият в челото на класирането, който успяваше да подобри постиженията си при всеки опит, а малко преди края той и Макс Верстапен имаха „спречкване“ на правата към завой №14, където не се разбраха кой по коя траектория да кара, влязоха заедно в завоя и Ръсел задържа траекторията си така, че Макс се оказа срещу стената, а преди това двамата два-три пъти удариха гумите си в завоя.

Верстапен завърши тренировката на 6-о място, на 1,309 секунди от Ръсел, изпреварен и от Шарл Леклер с Ферари и Франко Колапинто с Алпин.

Two 180°s for the price of one from Max 🔄🔄 #F1 #LasVegasGP https://t.co/Att5Ey3ZlO — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

От представителите на големите отбори единствено Оскар Пиастри с втората кола на Макларън не стигна до топ 10, като австралиецът завърши 12-и, на 1,763 секунди от Ръсел след последната си бърза обиколка с меките сликове.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages