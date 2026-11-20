Новият автомобил по правилата WRC27 ще дебютира в белгийско рали

Rally One Project - екипът, който се стреми към участие в Световния рали шампионат (WRC) през следващия сезон, ще изведе новия си автомобил за категория WRC27 на официално състезание за първи път на родна земя в края на ноември.

Лионел Хансен, който стои зад амбициозния проект, обяви, че моделът Rally One ще се появи на рали „Спа“ в Белгия. Това ще бъде първата възможност за публиката да види в реално движение автомобил, конструиран по новия технически регламент на шампионата.

Rally legend Sebastien Loeb has tested the new 2027 Project Rally One World Rally Championship challenger. #wrc https://t.co/Pn9Dr7sIuP https://t.co/ufAYcM8LGL — Tom Howard (@TommyHoward) October 11, 2026

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Представеният през септември Rally One веднага предизвика сериозен интерес в рали средите. Изграден около специално тръбно шаси и оборудван с 1,6-литров турбо двигател, автомобилът предлага нова концепция за най-високия рали клас като разработка на независим производител.

Рали „Спа“ се очертава като ключов етап за белгийския проект, тъй като машината досега не е участвала в официално събитие. Макар и извън същинската състезателна надпревара, колата ще премине през първите си изпитания в реални условия.

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Rally One ще се включи в етапите на рали „Спа“ на 28 и 29 ноември. Надпреварата включва 16 асфалтови специални отсечки с обща дължина от 194,16 километра.

Отборът вече е избрал своя пилот за ралито, но името му все още не се съобщава официално. Предполага се обаче, че в рали "Спа" ще стартира Стефан Лефевр, като бившият заводски пилот на Ситроен работи най-много по развитието на новата кола, а вече има и опит в рали шампионата на Белгия.

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Проектът Rally One не е първият, който тества техника за правилата на WRC27 в условията на истинско рали. Преди това отборът на М-Спорт изпробва своя Форд Фиеста Rally2 Kit, адаптиран към изискванията за 2027 година, по време на финала на сезона в Европейския рали шампионат (ERC) в Португалия, където ирландският пилот Джош Макърлийн караше автомобила като т.нар. „нула“ - форлойферът, който стартира последен преди състезателните коли.

Белгийският тим ще проведе сходен тест на асфалтова настилка. Тежките и технични отсечки на Рали „Спа“, утвърдени в историята на местния рали спорт, ще предложат отлична среда за първата поява на новата машина.

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