Как ФИА планира да направи болидите от Формула 1 по-леки?

Техническият директор на отдела за едноместни състезателни автомобили към Международната автомобилна федерация (ФИА) представи стратегия за олекотяване на болидите от Формула 1 с близо 70 килограма при въвеждането на следващия регулаторен цикъл.

За сезон 2026 максималното допустимо тегло на машините е определено на 768 кг, което представлява редукция от 30 кг спрямо лимита от 798 кг в края на ерата на граунд ефекта през 2025 година. В хода на четиригодишния период колите натрупаха сериозна маса, дължаща се основно на 18-инчовите джанти, по-големите гуми и въвеждането на редица елементи за сигурност, включително защитния ореол над кокпита.

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Очакванията за следващия пакет от правила са Формула 1 да се откаже от настоящите задвижващи системи и да се върне към V8 моторите като основна част от хибридните системи. Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем изрази надежда, че тази фундаментална промяна може да стане реалност към 2030 или 2031 година, като крайната цел е общото тегло на болидите да падне под 700 килограма.

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Основни фактори за олекотяване на болидите

В интервю за The Race Томбазис разясни техническите направления, от които се очаква да дойде спестяването на килограми.

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„Стремим се да намалим значително налягането на турбото. Това ще понижи натоварването вътре в двигателя и ще позволи намаляване на габаритите на самия турбокомпресор. Планираме да опростим значително както всмукателните, така и изпускателните колектори, тъй като в момента двигателите разполагат с изключително сложна плетеница от тръбопроводи. Изпускателната система също е прецизно калибрирана по дължина, така че възнамеряваме да я скъсим и опростим съществено“, посочи Томбазис.

Изоставянето на тежките батерии с голям капацитет в полза на V8 двигателите ще донесе допълнително облекчение. Предвижда се и намаляване на размера на джантите, което също ще спести значителна маса. По-леките и компактни болиди няма да изискват толкова масивни аеродинамични структури, което ще задвижи позитивна верижна реакция по отношение на общото тегло.

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„Когато съберем всички компоненти от списъка, можем уверено да слезем под границата от 700 килограма. Наясно сме, че в хода на обсъжданията ще срещнем съпротива по определени теми и ще трябва да направим компромиси. Ще има известни притеснения относно разходите, но крайната цел остава тегло под 700 кг. Вярвам, че това ще направи автомобилите значително по-динамични и зрелищни“, допълни Томбазис.

Въпреки мащабните промени зареждането с гориво по време на състезания няма да се завърне на пистата. Тази практика остава забранена, както е от 2009 година насам, поради финансови съображения, повишени рискове за сигурността, техническа сложност и ограничаване на тактическата свобода в надпреварите.

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Снимки: Gettyimages