Белгийци купуват легендарната база за двигатели на Рено във Вири-Шатийон

Френският автомобилен концерн Рено постигна споразумение за продажбата на базата за двигатели във Вири-Шатийон на белгийската Dumarey Group. Базираната в Белгия компания, която е специализирана в разработката на задвижващи системи и инженерни компоненти за серийни автомобили, е готова да поеме пълния контрол върху френската база.
Официалното предложение за придобиване вече е внесено в Алпин Рейсинг. В момента двете страни работят усилено по детайлния анализ на организационната структура и финансовите параметри, за да може сделката да бъде финализирана във възможно най-кратки срокове. Споразумението предвижда Dumarey Group да придобие Alpine Racing SAS, включително целия персонал и всички материални и нематериални активи, нужни за функционирането на комплекса.
Макс Верстапен потвърди, че има проблеми с гръбнака
Разположената в южните предградия на Париж база във Вири дълги десетилетия бе дом на програмата за двигатели на Рено във Формула 1 и ключов център за френския автомобилен спорт. В края на миналата година обаче Рено взе решение да прекрати собственото си производство на двигатели и да премине към клиентски агрегати от Мерцедес за тима на Алпин, което постави под сериозна въпросителна бъдещето на стотици служители.
Освен това Алпин се оттегля и от Световния шампионат за издръжливост (WEC) в края на сезона. Досега съоръжението във Вири се използваше за поддръжка и сглобяване на двигателите, произвеждани от Мекахром за прототипите А424 от категория LMDh в клас Хиперкар.
Без наказание за Ландо Норис за сблъсъка с Оскар Пиастри в Сингапур
Бъдещето в надпреварите за издръжливост
Сделката оказва пряко влияние и върху програмата в клас Хиперкар, където заводският партньор Сигнатек търси възможност да продължи участието на модела А424 под различен бранд през 2027 година. След състезанието „6 часа на Фуджи“ се водеха разговори за партньорство с китайската марка Geely, но преговорите между двете страни впоследствие пропаднаха.
Мерцедес е все по-близо до деветата си титла при конструкторите
Крайният срок за подаване на заявки за сезон 2027 е 25 ноември, докогато трябва да бъде оформена цялата необходима документация за запазване на мястото в най-високия клас. Шефът на тима Филип Сино нееднократно подчертава, че екипът разполага с пълния капацитет от инженери, механици и технически ресурс за продължаване на състезателната дейност. Оформянето на проекта изисква и подреждане на пилотския състав, особено след напускането на Антонио Феликс да Коща, докато в тима остават състезатели като Фердинанд фон Хабсбург и Шарл Милези.
Тойота с двойна победа в Барселона и титла при производителите в WEC
От Dumarey Group заявиха, че придобиването е част от стратегията им за разширяване към моторните спортове, като сделката отваря отлични възможности за използване на богатия опит на Рено от Формула 1 в полза на бъдещи състезателни проекти.
„Тази сделка представлява солидна възможност за запазване и надграждане на експертния потенциал във Вири-Шатийон. Тя открива нови перспективи както за служителите, така и за инженерната дейност. Това развитие е категорично признание за дългогодишния опит на базата в моторните спортове и най-вече във Формула 1“, заяви вицепрезидентът на Алпин Тех Аксел Плас.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages