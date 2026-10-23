Белгийци купуват легендарната база за двигатели на Рено във Вири-Шатийон

Френският автомобилен концерн Рено постигна споразумение за продажбата на базата за двигатели във Вири-Шатийон на белгийската Dumarey Group. Базираната в Белгия компания, която е специализирана в разработката на задвижващи системи и инженерни компоненти за серийни автомобили, е готова да поеме пълния контрол върху френската база.

Официалното предложение за придобиване вече е внесено в Алпин Рейсинг. В момента двете страни работят усилено по детайлния анализ на организационната структура и финансовите параметри, за да може сделката да бъде финализирана във възможно най-кратки срокове. Споразумението предвижда Dumarey Group да придобие Alpine Racing SAS, включително целия персонал и всички материални и нематериални активи, нужни за функционирането на комплекса.

🚨 OFFICIEL ! Le groupe Renault annonce engager un processus de vente dans le but de céder son usine à Viry-Châtillon au groupe belge, Dumarey, à la fin de cette année 2026 😢 Le groupe belge Dumarey est spécialisé dans les systèmes de propulsion et d'injection de carburant dans le domaine de l'automobile. 💬 "Ce projet permettrait de pérenniser et de renforcer à la fois les compétences des salariés du site et la qualité de ses installations techniques, en s'appuyant sur l'expertise de pointe unique du site de Viry-Châtillon. Le projet de transaction a été présenté ce jour aux représentants du personnel d'Alpine Racing SAS lors d'un CSE extraordinaire. Une procédure de consultation est lancée dont le résultat sera rendu à l'occasion d'un prochain CSE." Comme le fait comprendre le communiqué, le projet porte également sur la reprise de l’ensemble des salariés encore présents à Viry-Châtillon. (🗞️ via @lequipe / #F1) — Tear Off (@TearOffFR) October 22, 2026

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Разположената в южните предградия на Париж база във Вири дълги десетилетия бе дом на програмата за двигатели на Рено във Формула 1 и ключов център за френския автомобилен спорт. В края на миналата година обаче Рено взе решение да прекрати собственото си производство на двигатели и да премине към клиентски агрегати от Мерцедес за тима на Алпин, което постави под сериозна въпросителна бъдещето на стотици служители.

Освен това Алпин се оттегля и от Световния шампионат за издръжливост (WEC) в края на сезона. Досега съоръжението във Вири се използваше за поддръжка и сглобяване на двигателите, произвеждани от Мекахром за прототипите А424 от категория LMDh в клас Хиперкар.

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Бъдещето в надпреварите за издръжливост

Сделката оказва пряко влияние и върху програмата в клас Хиперкар, където заводският партньор Сигнатек търси възможност да продължи участието на модела А424 под различен бранд през 2027 година. След състезанието „6 часа на Фуджи“ се водеха разговори за партньорство с китайската марка Geely, но преговорите между двете страни впоследствие пропаднаха.

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Крайният срок за подаване на заявки за сезон 2027 е 25 ноември, докогато трябва да бъде оформена цялата необходима документация за запазване на мястото в най-високия клас. Шефът на тима Филип Сино нееднократно подчертава, че екипът разполага с пълния капацитет от инженери, механици и технически ресурс за продължаване на състезателната дейност. Оформянето на проекта изисква и подреждане на пилотския състав, особено след напускането на Антонио Феликс да Коща, докато в тима остават състезатели като Фердинанд фон Хабсбург и Шарл Милези.

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От Dumarey Group заявиха, че придобиването е част от стратегията им за разширяване към моторните спортове, като сделката отваря отлични възможности за използване на богатия опит на Рено от Формула 1 в полза на бъдещи състезателни проекти.

„Тази сделка представлява солидна възможност за запазване и надграждане на експертния потенциал във Вири-Шатийон. Тя открива нови перспективи както за служителите, така и за инженерната дейност. Това развитие е категорично признание за дългогодишния опит на базата в моторните спортове и най-вече във Формула 1“, заяви вицепрезидентът на Алпин Тех Аксел Плас.

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Снимки: Gettyimages