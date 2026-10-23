Люис Хамилтън обясни стратегическия провал в Сингапур

Люис Хамилтън коментира открито решението си да отхвърли указанията на Ферари относно стратегията по време на състезанието в Сингапур, което се превърна в провал с едно спиране в бокса.

Британският пилот започна надпреварата на пистата „Марина Бей“ със средно твърди гуми, но бързо промени първоначалния план, след като стана ясно, че меките гуми предлагат по-добро темпо. Това наложи той да направи цели 44 обиколки с един комплект използвани меки гуми.

Ready for Friday's practice 👋 #F1 #USGP https://t.co/jETW4crCgs — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

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В средата на тази серия на пистата беше въведена виртуална кола за сигурност, предоставяйки възможност за "безплатен" питстоп. Докато съотборникът му Шарл Леклер веднага се възползва от шанса, Хамилтън отказа да изпълни нареждането на екипа и остана на трасето.

В заключителните десет обиколки гумите му претърпяха пълен срив в представянето. В резултат на това той бе изпреварен последователно от Андреа Кими Антонели, Ландо Норис и Оскар Пиастри, като финишира едва шести. Още в обиколката, в която се прибираше към пита британският състезател призна вината си за случилото се.

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След края на състезанието Хамилтън не участва в задължителните медийни интервюта, след като се почувства зле и получи разрешение от медицинския екип на ФИА да пропусне изявите пред журналистите.

Говорейки подробно за ситуацията в Остин, за първи път пред медии, Хамилтън описа отказа да влезе в бокса като мигновена преценка, която се е оказала грешна.

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„От подобни ситуации се учиш, а и рядко изпадам в такова положение. Разбира се, следващите дни не бяха леки, но човек се учи от грешките си. На стартовата решетка, когато знаех, че съм трети, моята единствена цел бе да намеря начин за победа - сподели британецът. - Исках да опитаме нещо различно и да не повтаряме напълно стратегията на Шарл, движейки се един зад друг. Прогнозите показваха, че Макс ще бъде много бърз, а нашият план ни отреждаше второ и трето място – резултат, който не ме удовлетворяваше.

„Желаех да запазя алтернативни възможности в случай, че гумите издържат. Всичко се реши за част от секундата и предпочетох да остана на пистата. Още щом преминах входа на бокса, осъзнах, че това вероятно е грешка. Поех пълна отговорност за решението и продължавам напред.“

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Относно разговорите с отбора в дните след надпреварата, Хамилтън подчерта значението на постоянната комуникация и търсенето на максимума от всяка ситуация.

„Имахме отлични вътрешни дискусии за това как да си взаимодействаме още по-добре. Вярвам, че моята роля не е просто да следвам шаблона, а постоянно да предизвиквам отбора и себе си, поставяйки под съмнение установените норми. Този подход ме е довел до постиженията ми и няма да се откажа от него - добави той. - Понякога подобни ходове не сработват и този случай бе точно такъв. Печелим и губим заедно като колектив, затова носим отговорността общо. Боли ме, когато отборът губи точки заради мен. Не допускам често подобни грешки и ще удвоя усилията си, за да предотвратя повторението им.“

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Снимки: Gettyimages