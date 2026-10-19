Тиери Анри и Кейт Скот ще бъдат водещи на церемонията за „Златната топка“

Официалният победител в надпреварата за „Златната топка“ ще стане ясен след седмица, но списание „Франс Футбол“ вече обяви имената на водещите на бляскавата галавечер. Това са футболната легенда Тиери Анри и популярната спортна водеща Кейт Скот. За 49-годишния бивш нападател на „артилеристите“ това ще бъде дебют в престижната роля, като той заменя Рууд Гулит, докато 45-годишната журналистка отново заема централно място на сцената.

Изборът на тандема е логичен с оглед на факта, че изданието на наградите за 2026 година ще се проведе за първи път в британската столица. Събитието ще приеме емблематичният театър „London Palladium“ по случай 70-ата годишнина на отличието. Двамата работят редовно заедно в ефира на предаването за Шампионската лига по „CBS Sports Golazo“, където си партнират с Джейми Карагър и Майка Ричардс.

Please welcome Kate Scott & Thierry Henry, our 2026 Ballon d’Or masters of ceremonies! We’re already looking forward to seeing them share the stage next Monday in London! 🌕 Find more here: https://t.co/ODxSNKeuDj #ballondor https://t.co/oOloDh2yT4 — Ballon d'Or (@ballondor) October 19, 2026

„За мен е истинска чест да водя церемонията за «Златната топка» тази година. Лондон е моят дом. Имам дълбока връзка с този град, неговата футболна култура и невероятните му фенове. Да представя събитието тук заедно с моята колежка и приятелка Кейт бе напълно естествен избор. Вечерта ще бъде изключителна и ще почете най-големите футболни таланти“, заяви бившият френски национал.

От своя страна Кейт Скот също не скри радостта си от възможността да бъде водеща на събитието за четвърти път след изданията през 2014, 2015 и 2025 година: „«Златната топка» е емблематична вечер във футболния календар и олицетворява върховото постижение в кариерата. Удоволствие е да видя как футболният свят се обединява, за да отпразнува постиженията на всички тези играчи, които вдъхновяват цели поколения. За мен е чест отново да представя това легендарно събитие.“

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