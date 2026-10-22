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Този път Реал Мадрид ще бъде представен от сериозна делегация на церемонията за "Златната топка"

  • 22 окт 2026 | 15:24
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Този път Реал Мадрид ще бъде представен от сериозна делегация на церемонията за "Златната топка"

Реал Мадрид, който бойкотира последните две години церемонията по награждаването за "Златната топка", този път ще има много представители на галата в Лондон, пише вестник "Екип". Кралския клуб отмени присъствието си на церемонията през 2024 година, когато шефовете разбраха, че в последния момент Родри е изпреварил фаворита Винисиус Жуниор за голямото отличие. Година по-късно единственият представител на Реал Мадрид в Париж бе състезателката от женския тим Каролин Уеър.

Сега цяла делегация на клуба от Мадрид ще заеме места в лондонския театър в понеделник вечер, като сред тях ще бъдат четиримата номинирани за "Златната топка" - Килиан Мбапе, Марк Кукурея, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор. Играчи на Реал са номинирани в различни категории - Тибо Куртоа за вратар, Ян Диоманде за млад талант и Фелисия Шрьодер за млад талант при жените.  Масовото присъствие на представители на Реал Мадрид в Лондон подсказва, че някои от тях със сигурност ще спечелят отличия. 

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