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Кейн: Това беше една от най-добрите ми асистенции, трудно е да не мисля за “Златната топка”

  • 22 окт 2026 | 11:35
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Кейн: Това беше една от най-добрите ми асистенции, трудно е да не мисля за “Златната топка”

Голмайсторът на Байeрн (Мюнхен) Хари Кейн определи асистенцията си за попадението на Алфонсо Дейвис при равенството 2:2 с Арсенал в Шампионската лига за една от най-добрите в своята кариера. Също така английският нападател, който снощи се разписа за общо 16-и път срещу “артилеристите”, призна, че му е трудно да не мисли за възможността да спечели “Златната топка”, чието връчване ще бъде в понеделник в Лондон.

“Това определено беше една от най-добрите ми асистенции. Мисля, че тя дойде във важен момент от мача, тъй като изоставахме с 0:1, а отбелязването на гол точно преди почивката ни помогне да променим развоя на двубоя. Преди срещата казах на Фонси: “Всеки път, щом получа топката, тичай!” Защото смятам, че мога да го намеря благодарение на неговата скорост и бързина. Да, очевидно моят пас беше перфектен. Неговият удар също беше на топ ниво, и то със слабия му крак. Беше приятно да видя как топката отива в мрежата.

Имал съм доста битки с Арсенал, които са ми донесли някои добри моменти и други не толкова добри. С Байерн също сме имали доста мачове срещу Арсенал. Разбира се, Тотнъм редовно играе с Арсенал. Това пък беше четвъртият ми двубой за Байерн срещу тях. Това е един от мачовете, в които винаги има добра битка и игра. Също така познавам много от играчите им. Днес може би равенството беше най-справедливият резултат, така че ще го приемем и ще продължим напред.

Опитвам се да не мисля за “Златната топка”, но, разбира се, трудно е да не го правя. Винаги има слухове и спекулации около нея. Аз обаче се опитвам да стоя далеч от тях. Все пак ни предстоят важни мачове като този в неделя, който е преди церемонията в понеделник, така че фокусът ми е върху него. Естествено, ще се постарая да се насладя на вечерта в понеделник възможно най-много. Това ще бъде голямо събитие, като ще трябва да почакаме и да видим какво ще стане”, коментира Кейн след снощния двубой.

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