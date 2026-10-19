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Витиня: Ямал е страхотен, но не ни е страх от него, "Златната топка" трябва да е за играч на ПСЖ

  • 19 окт 2026 | 15:52
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Витиня: Ямал е страхотен, но не ни е страх от него, "Златната топка" трябва да е за играч на ПСЖ

Въпреки че очаква с нетърпение утрешния сблъсък срещу Барселона на „Парк де Пренс“, полузащитникът на Пари Сен Жермен Витиня е категоричен, че двубоят от третия кръг на Шампионската лига не бива да се определя като финал преди финала.

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„Още е твърде рано“, подчерта португалският халф на пресконференцията преди мача. „Намираме се едва в месец октомври. Много добре знаем колко бързо се променят нещата в хода на кампанията. Реалността през октомври е съвсем различна от тази през март.“

Витиня няма търпение да се изправи срещу Ламин Ямал и неговите съотборници: „Винаги е изключително събитие. Един от най-добрите мачове в момента между два от най-силните тима в Европа, заедно с Байерн. Точно като срещу Сити – това са двубоите, в които всеки иска да играе. Изпитваме огромно удоволствие, въпреки че срещата не е решаваща, защото мачовете в общата фаза са много. Искаме да покажем класата си и да видим какво е актуалното ниво на Барса.

Не бих казал, че ни е страх да се срещнем с Ямал. Той е страхотен играч, един от най-добрите в света. Това, което прави, е невероятно. Той е специален, но утре ще се изправим срещу страхотен отбор, а не само срещу Ламин Ямал“.

„Не се съмнявайте в Усман Дембеле. Той е лидерът на този отбор от години. Той винаги е поемал отговорност в мачове като този. Това, което дава на отбора в големите двубои, е уникално", каза Витиня за съотборника си.

"Златната топка? Тя трябва да отиде в играч на ПСЖ", добави още португалският халф.

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