Пилотите от MotoGP съжаляват за раздялата с „Филип Айлънд“

Състезателите от MotoGP изразиха своето разочарование от предстоящото изваждане на легендарната писта „Филип Айлънд“ от календара на шампионата. За мнозина от тях трасето е сред любимите дестинации през целия сезон.

Предстоящата Гран При на Австралия този уикенд ще бъде последното състезание на световния шампионат на „Филип Айлънд“, тъй като от следващата година домакинството ще се премести на обновеното улично трасе в Аделаида.

Wind can change how the #MotoGP bikes react on track 💨 Frankie Carchedi explains how teams tackle windy conditions, while Marquez, Martin and more reveal what happens when the wind fights back 🔎 https://t.co/ow5A4vqMI0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2026

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Дългата 4,4 километра писта се радва на огромен респект и обич сред пилотите благодарение на бързата си конфигурация, постоянните изкачвания и спускание и класическия си дух от старата школа. Разположено южно от Мелбърн, трасето впечатлява и с невероятната си крайбрежна атмосфера и живописни гледки към океана.

Единственият австралиец на решетката, пилотът на Прамак Джак Милър, сподели колко специално е това място за него:

„Емоциите са изключително силни. Това вероятно е една от най-емблематичните писти в целия календар, на която сме ставали свидетели на едни от най-великите състезания в историята на MotoGP.“

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„Филип Айлънд“ е място, където дори моторът ти да не работи перфектно, можеш да компенсираш в завоите. Мястото е феноменално, а управлението на мотоциклет от MotoGP тук е нещо уникално. През цялото време буквално танцуваш с машината, борейки се с вибрациите, вдигането на предната гума и силния вятър. Никога не можеш да атакуваш на сто процента – постоянно си играеш с мотора, което прави карането още по-вълнуващо.“

Талантът на КТМ Педро Акоста постави „Филип Айлънд“ наравно с исторически писти като „Муджело“ и „Херес“, готвейки се за сбогуване с трасето:

„От една страна, ще бъде красив уикенд за всички, но от друга – изключително тъжен. Атмосферата тук е сред най-добрите в календара, феновете са толкова близо до нас. Пистата е истинска класика и е наистина жалко, че догодина няма да се върнем тук.“

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Двукратният победител в Австралия Марк Маркес също подчерта, че австралийското трасе изисква максимален респект:

„Трасето е сред любимите ми и наистина се наслаждавам на карането тук. Но то е изключително бързо и тясно – ако допуснеш грешка, веднага се озоваваш в чакъла. Към него се подхожда със здравословен респект, подобно на пистата в Нидерландия. Последният сектор е особено впечатляващ, особено в първите обиколки.“

Претендентът за световната титла Хорхе Мартин обърна внимание и на уникалното изживяване извън самата писта, където отборите и пилотите често наемат ваканционни къщи вместо традиционните хотели:

The weather could shake things up this weekend ☔️👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/ej1YKBndQ9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2026

„Определено „Филип Айлънд“ ще ми липсва през следващите години. Пистата е невероятно бърза и изисква много техника. Обичам я още от дните си в Мото3. Освен това самата атмосфера наоколо е прекрасна – живееш сред природата, можеш да караш сърф и настроението винаги е страхотно.“

Въпреки култовия си статут в мотоциклетния спорт, остарялата инфраструктура и ограничените възможности за настаняване поставиха бъдещето на съоръжението под въпрос. Правителството на Южна Австралия сключи споразумение за преместване на състезанието от щата Виктория към уличното трасе в Аделаида, което в миналото приемаше стартове от Формула 1.

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Пилотът на Хонда Лука Марини обобщи значението на надпреварата:

„Състезанията на „Филип Айлънд“ винаги предлагаха невероятно шоу както за феновете, така и за телевизионните зрители. В определени сезони това беше безспорно най-красивият старт за цялата година.“

Надпреварите на пистата „Филип Айлънд“ през годините неизменно предлагат невероятно зрелище и незабравими емоции, а пилотите в световния шампионат не крият възхищението си от трасето и уникалната награда, връчвана на победителя.

„През 2017 или 2018 година, не си спомням с точност, състезанията бяха невероятни, както и в следващите издания. Трофеят за първото място винаги е бил изключителен – нещо, за което винаги съм мечтал. За съжаление досега не съм достигал до подиума тук, така че тази година ще опитам да го направя на мокра писта. Това е отличие със собствен дух и история, с неповторим дизайн, който не може да бъде открит никъде другаде. Можеш да го завоюваш единствено тук, а за нас, състезателите, подобни отличия винаги носят огромна стойност“, споделят от стартовата решетка.

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Пилотът на Априлия Марко Безеки също подчерта магията на австралийското трасе:

„Обикновено на красиви трасета се получават и много красиви състезания. Битките тук винаги са били феноменални. Миналогодишната надпревара беше фантастична и тогава записах първия си подиум в MotoGP на „Филип Айлънд“, така че спомените ми са страхотни.“

Легендарната писта „Филип Айлънд“ приема Гран при на Австралия за първи път през 1989 година, а от 1997 година става постоянна част от календара, като сменя „Ийстърн Крийк“. Настоящото издание ще отбележи 30-ото и финално състезание от световния шампионат на емблематичния остров.

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Снимки: Gettyimages