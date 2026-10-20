Отборите от MotoGP са били уведомени, че Гран При на Катар ще се проведе по план

Асоциацията на отборите в MotoGP информира тимовете, че възнамерява да проведе състезанието за Гран При на Катар след две седмици, въпреки нестабилната обстановка в Близкия изток.

Надпреварата първоначално бе насрочена за април, но беше преместена за периода 6–8 ноември след избухването на военния конфликт в Иран в края на февруари.

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Въпреки че конфликтът продължава и мнозинството европейски страни препоръчват на своите граждани да отложат пътуванията си до Катар, напрежението не е толкова осезаемо, колкото в началния етап. Промоутърът на шампионата, MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), смята, че предоставените гаранции от катарските власти и местния организатор са напълно достатъчни за обезпечаване на сигурността. Състезанието трябва да бъде третата част от серия от три поредни старта, включваща Гран При на Австралия този уикенд и кръга в Малайзия следващата седмица.

Две седмици преди изграждането на падока на пистата „Лусайл“ край столицата Доха, Международната асоциация на отборите за шосейни състезания (IRTA) изпрати официално съобщение до всички участници, за да потвърди провеждането на събитието. В писмото се подчертава, че местният организатор е подготвил конкретен план за действие при извънредни ситуации, съгласуван с препоръките към промоутъра. От организацията допълват, че поддържат постоянен контакт със съответните посолства, като нито едно от тях не е препоръчало промяна в намеренията.

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През изминалите седмици ръководството на шампионата проведе поредица от разговори с отборите, на които последователно защитаваше позицията си за провеждането на състезанието. В този контекст се отчита промяна в нагласата на японските производители Ямаха и Хонда, които първоначално бяха категорично против изпращането на персонал в зона с военен конфликт.

Случаят с Ямаха е особено показателен: преди почти два месеца базираният в Япония производител възложи на логистичния си екип да организира алтернативни летателни маршрути, за да избегне транзитно преминаване през засегнатия район. Все още предстои да се види какви стъпки ще предприемат отделните компании в шампионата, чиито вътрешни правила забраняват командировки в рискови територии.

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Сред самите пилоти мненията са разделени. Мнозинството изразява сериозни притеснения от пътуването до Доха, докато останалите нямат възражения. По информация на motorsport.com, приблизително три четвърти от състезателите предпочитат стартът да не се провежда, докато останалата една четвърт подкрепя провеждането му. Очаква се темата да бъде обсъдена открито на пистата „Филип Айлънд“ в четвъртък.

В рамките на диалога между ръководството и тимовете, главният изпълнителен директор на шампионата Кармело Еспелета и неговият заместник Карлос Еспелета акцентираха върху уверенията от катарското правителство, според които международното летище „Хамад“ функционира при обичаен режим и пълен капацитет.

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Снимки: Gettyimages