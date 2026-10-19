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Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 19 окт 2026 | 08:43
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Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Керванът на MotoGP се насочва към своята най-южна дестинация, а именно пистата „Филип Айлънд“, която за последен път ще приеме надпреварата за Гран При на Австралия преди тя да се премести в Аделаида догодина. Тук може да намерите програмата на 18-ия кръг за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, като всички часове са в българско време.

Петък (23 октомври):
1:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
1:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
2:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
5:15 часа – Moto3 официална тренировка
6:05 часа – Moto3 официална тренировка
7:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (24 октомври):
0:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
1:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
2:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
2:50 часа – MotoGP квалификация
4:45 часа – Moto3 квалификация
5:40 часа – Moto2 квалификация
7:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (25 октомври):
1:40 часа – MotoGP загрявка
3:00 часа – Moto3 състезание (21 обиколки)
3:15 часа* – Moto2 състезание (23 обиколки)
5:00 часа* – MotoGP състезание (27 обиколки)

*Зимно часово време

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Снимки: Sportal.bg

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