Либърти Медия организира първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP

Либърти Медия ще проведе първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP, двата шампионата, които притежава, по време на предстоящата този уикенд Гран При на САЩ в Остин.
Програмата на събитията на „Пистата на Америките“ вече предвижда демонстрация на мотори от кралския клас, която ще се проведе в съботния ден. Тя ще включва високоскоростни обиколки на тексаско трасе, а в демонстрацията ще участват Дани Педроса (КТМ), Андреа Довициозо (Ямаха), Лоренцо Савадори (Тракхаус Априлия) и действащият шампион в Супербайк и бъдещ пилот в MotoGP Николо Булега (Дукати).
Освен тази демонстрация, във фен зоната на „Пистата на Америките“ ще бъде обезпечена специална зона, в която ще бъдат изложени четирите мотора, за да могат феновете да се докоснат на тях. Идеята зад цялото това събитие е да повиши интереса към MotoGP в Съединените щати, за да може Либърти Медия да повтори това, което стори с популярността на Формула 1 в САЩ.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Големите звезди на MotoGP няма как да присъстват на това събитие в Остин, тъй като този уикенд те ще са в Австралия, където ще се проведе 18-ят кръг за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: AI