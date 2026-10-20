Либърти Медия организира първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP

Либърти Медия ще проведе първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP, двата шампионата, които притежава, по време на предстоящата този уикенд Гран При на САЩ в Остин.

Програмата на събитията на „Пистата на Америките“ вече предвижда демонстрация на мотори от кралския клас, която ще се проведе в съботния ден. Тя ще включва високоскоростни обиколки на тексаско трасе, а в демонстрацията ще участват Дани Педроса (КТМ), Андреа Довициозо (Ямаха), Лоренцо Савадори (Тракхаус Априлия) и действащият шампион в Супербайк и бъдещ пилот в MotoGP Николо Булега (Дукати).

Two wheels meet four 🏍️🏎️ #MotoGP will bring the world's fastest motorcycles to the @F1 #USGP for a high-speed demonstration on Saturday! 🏁 #SpeedLapsUSA https://t.co/uNmhhCnIwG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2026

Освен тази демонстрация, във фен зоната на „Пистата на Америките“ ще бъде обезпечена специална зона, в която ще бъдат изложени четирите мотора, за да могат феновете да се докоснат на тях. Идеята зад цялото това събитие е да повиши интереса към MotoGP в Съединените щати, за да може Либърти Медия да повтори това, което стори с популярността на Формула 1 в САЩ.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Големите звезди на MotoGP няма как да присъстват на това събитие в Остин, тъй като този уикенд те ще са в Австралия, където ще се проведе 18-ят кръг за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

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Снимки: AI