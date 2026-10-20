Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Либърти Медия организира първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP

  • 20 окт 2026 | 17:09
  • 676
  • 0
Либърти Медия организира първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP

Либърти Медия ще проведе първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP, двата шампионата, които притежава, по време на предстоящата този уикенд Гран При на САЩ в Остин.

Програмата на събитията на „Пистата на Америките“ вече предвижда демонстрация на мотори от кралския клас, която ще се проведе в съботния ден. Тя ще включва високоскоростни обиколки на тексаско трасе, а в демонстрацията ще участват Дани Педроса (КТМ), Андреа Довициозо (Ямаха), Лоренцо Савадори (Тракхаус Априлия) и действащият шампион в Супербайк и бъдещ пилот в MotoGP Николо Булега (Дукати).

Освен тази демонстрация, във фен зоната на „Пистата на Америките“ ще бъде обезпечена специална зона, в която ще бъдат изложени четирите мотора, за да могат феновете да се докоснат на тях. Идеята зад цялото това събитие е да повиши интереса към MotoGP в Съединените щати, за да може Либърти Медия да повтори това, което стори с популярността на Формула 1 в САЩ.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Големите звезди на MotoGP няма как да присъстват на това събитие в Остин, тъй като този уикенд те ще са в Австралия, където ще се проведе 18-ят кръг за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: AI

Още от Моторни спортове

Хорнър: Кими Антонели заслужи статута на пилот №1 в Мерцедес

Хорнър: Кими Антонели заслужи статута на пилот №1 в Мерцедес

  • 20 окт 2026 | 14:52
  • 525
  • 0
Радостин Присадов с историческа титла в MX65

Радостин Присадов с историческа титла в MX65

  • 20 окт 2026 | 13:47
  • 613
  • 0
Ландо Норис с категорично послание: Мнението на другите не ме интересува

Ландо Норис с категорично послание: Мнението на другите не ме интересува

  • 20 окт 2026 | 12:56
  • 699
  • 1
Отборите от MotoGP са били уведомени, че Гран При на Катар ще се проведе по план

Отборите от MotoGP са били уведомени, че Гран При на Катар ще се проведе по план

  • 20 окт 2026 | 12:18
  • 478
  • 0
Шарл Леклер посочи основния дефицит на Ферари спрямо конкурентите във Формула 1

Шарл Леклер посочи основния дефицит на Ферари спрямо конкурентите във Формула 1

  • 20 окт 2026 | 11:54
  • 2905
  • 5
Топрак Разгатлиоглу аут до края на сезона в MotoGP

Топрак Разгатлиоглу аут до края на сезона в MotoGP

  • 20 окт 2026 | 11:32
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
  • 15384
  • 131
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 4277
  • 3
"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

  • 20 окт 2026 | 17:03
  • 3028
  • 10
На живо от Ботевград: Балкан и Лиеткабелис пристигнаха в залата преди двубоя от ЕвроКъп

На живо от Ботевград: Балкан и Лиеткабелис пристигнаха в залата преди двубоя от ЕвроКъп

  • 20 окт 2026 | 17:30
  • 571
  • 0
Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

  • 20 окт 2026 | 16:16
  • 2621
  • 9
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 263936
  • 77