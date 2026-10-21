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Лука Марини ще бъде "самотният войн" на Хонда в Гран При на Австралия

  • 21 окт 2026 | 13:17
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Лука Марини ще бъде „самотният войн“ на Хонда в предстоящата този уикенд Гран При на Австралия, тъй като съотборникът му Жоан Мир ще пропусне четвърти пореден кръг в MotoGP.

Световният шампион за 2020 година продължава възстановяването си от все още неизвестна болест, която не му позволи да участва в последните три уикенда в Австрия, Япония и Индонезия. В тях той беше заменен съответно от Такааки Накагами, Сомкиат Чантра и Алейш Еспаргаро, но в Австралия Хонда ще разчита на само един състезател, а именно Марини.

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Решението за това се дължи на състоянието на Еспаргаро, който се оттегли от уикенда в Индонезия в неделя сутринта заради лошото си физическо състояние. След това испанецът се насочи към „Сепанг“ за частни тестове, но е продължил да демонстрира синдроми не прекомерно физическо натоварване и съответно няма как да участва в Гран При на Австралия.

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В същото време Накагами продължава да се възстановява от контузията, която получи в Япония, докато Чантра е ангажиран с тестове за Хонда в Световния супербайк шампионат. Поради всички тези фактори от Хонда са взели решението да участва със само един мотор в последната визита на MotoGP на „Филип Айлънд“.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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