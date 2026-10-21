Сезонът в MotoGP ще завърши със само едно състезание с всички титуляри

Новината, че Топрак Разгалиоглу ще пропусне остатъка от сезона в MotoGP означава, че кампанията в кралския клас ще завърши със само едно състезание, в което са участвали всички 22 титулярни пилоти.

Топрак Разгатлиоглу аут до края на сезона в MotoGP

Това е втората надпревара за годината, която се проведе на пистата „Айртон Сена“ в Гояния, Бразилия. Във всички останали състезания е имало поне по един отсъстващ титулярен пилот, а тази серия със сигурност ще продължи и до края на кампанията.

С най-много пропуснати състезания, общо седем, от началото на сезона е Маверик Винялес, който неколкократно отсъстваше, за да продължи възстановяването на си от контузията в рамото, която получи миналото лято. Йоан Зарко имаш шест пропуснати надпревари заради контузията, която получи в Каталуния, а отсъствия имат още Марк Маркес, Марко Бедзеки, Ай Огура, Алекс Маркес, Фермин Алдегер и Жоан Мир.

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Бедзеки е единственият пилот, който има пропуснато състезание не заради контузия, а заради наказание. Това се случи в Гран При на Чехия, когато пилотът на Априлия удари един маршал след падането си в спринта и получи забрана да стартира в дългата надпревара на „Бърно“.

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Снимки: Gettyimages