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  2. Пирин (Благоевград)

Петър Михтарски вече е треньор във Втора лига

  • 20 окт 2026 | 15:49
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Петър Михтарски вече е треньор във Втора лига

Едно от големите имена на българския футбол Петър Михтарски е новият треньор на Пирин (Благоевград). Той застава начело на "орлетата", които се намират в изключително тежка ситуация. Отборът на твърдо на последното място във Втора лига с актив от 1 точка.

"Петър Михтарски поема поста старши треньор на представителния отбор на Пирин. Легендата на "орлетата" застава начело на тима от днес, като ще проведе първото си тренировъчно занимание още този следобед.

На този етап останалата част от треньорския щаб остава непроменена.

ПФК "Пирин" приветства Петър Михтарски с добре дошъл и му пожелава успех начело на родния клуб", написаха от клуба.

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