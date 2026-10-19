Пирин ще продължи да функционира без спортен директор

Ръководството на ПФК „Пирин 22“ АД взе решение за промяна в организационната структура на клуба, вследствие на която Николай Петрунов освобождава поста спортен директор.

"Решението е част от мерките за оптимизиране на административните разходи и по-ефективно разпределение на наличните финансови ресурси. На този етап клубът ще продължи да функционира без обособена позиция спортен директор, като съответните функции ще бъдат разпределени в рамките на съществуващата структура.

ПФК „Пирин“ изказва своята благодарност към Николай Петрунов за положените усилия, професионалното отношение и работата му в интерес на клуба. Ръководството оценява неговия принос и му пожелава здраве, успехи и бъдеща професионална реализация", гласи официалното съобщение на благоевградчани.

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