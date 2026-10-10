Чудото се случи! Пирин взе точка след 11 поредни загуби във Втора лига

Пирин (Благоевград) и Спартак (Плевен) завършиха 1:1 в мач от 12-ия кръг на Втора лига. Гостите откриха резултата в 46-ата минута чрез нигериеца Шола Аделани. “Орлетата” стигнаха до равенството с дебютното попадение на своя юноша Методи Кокалов след час игра.

Така благоевградчани прекъснаха кошмарната си серия от 11 поредни шампионатни поражения. Точката обаче едва ли е някаква утеха за Пирин, който е на цели 8 пункта зад предпоследния Добруджа и на 13 от днешния си съперник, който заема баражното място за оцеляване в професионалния футбол.

ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) - СПАРТАК (ПЛЕВЕН) 1:1

0:1 Шола Аделани 46

1:1 Методи Кокалов 60

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