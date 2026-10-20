Пирин (Благоевград) скърби за своя голяма легенда

Пирин (Благоевград) съобщи за кончината на една от големите легенди на клуба. Методи Стоянов - Мечо.
"Поклон пред паметта на Методи Стоянов – Мечо!
С дълбока скръб съобщаваме, че на 77-годишна възраст ни напусна Методи Стоянов – Мечо, една от емблематичните фигури в историята на Пирин Благоевград.
Легендарната десетка на „орлетата“ оставя ярка следа в историята на нашия клуб. С над 200 мача в елита на българския футбол и незабравимите си изяви със зелено-бялата фланелка Мечо заслужи обичта и уважението на поколения привърженици.
Методи Стоянов беше част от едно от най-силните поколения футболисти на Пирин, допринесли за изграждането на традициите и славата на клуба.
ПФК Пирин изказва своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Методи Стоянов.
Поклонението пред Методи Стоянов – Мечо ще се състои утре, 21 октомври 2026 г., от 13:00 часа на Старите гробища в Благоевград.
Призоваваме всички привърженици на Пирин, ветерани, футболисти и приятели на клуба да се съберем и заедно да изпратим в последния му път легендарната десетка на „орлетата“.
Нека отдадем заслужена почит на един от големите футболисти в историята на нашия любим Пирин! Поклон пред светлата му памет!", пишат благоевградчани.
Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на роднините, прятелите и близките на Мечо!