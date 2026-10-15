Халф се завърна в Пирин

Халфът Лазар Стойчев се завърна в Пирин, след като в началото на юли се стигна до раздяла между двете страни. Сега от благоевградския клуб обявиха, че 23-годишният футболист ще бъде част от отбора до края на настоящия сезон.

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"Полузащитникът Лазар Стойчев ще бъде в редиците на Пирин до края на настоящия сезон 2026/27. Халфът отново ще защитава зелено-бялата фланелка и да бъде част от битките на „орлетата“ в първенството. Стойчев ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящите двубои, още от този в събота за купата с Хебър, в които Пирин ще търси точки и завръщане на победния път.

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През миналата седмица пиринци си осигуриха услугите и на друг юноша на клуба – централния защитник Мартин Бачев. Той бе картотекиран до края на полусезона, но не успя да запише своя дебют в двубоя срещу Спартак (Плевен) заради лека травма. Участието му в предстоящия мач в събота все още е под въпрос, но той вече тренира наравно с останалите си съотборници", написаха от клуба.

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