В Пирин вече работят за бъдещето си извън професионалния футбол

Пирин Благоевград се намира твърдо на последното 18-о място във Втора лига с едва 2 точки и цели 14 загуби. Спасението изглежда, че няма как да се случи, тъй като, "орлетата" изостават от зоната на баража с 16 точки. В клуба са наясно със съдбата и вече започнаха да работят за бъдещето си извън професионалния футбол. Преди поредната загуба - 0:1 от Монтана у дома, зелените обявиха, че са започнали да плащат забавени заплати и към НАП. Основна крачка към спасението на лиценза. "Зелените" пренасочват и голяма част от усилията си към ДЮШ, която се очаква да е основен източник на попълнения при очертаващото се участие в Югозападната Трета лига през следващия сезон. Вчера клубът обяви и назначението на Васил Чергов в своята академия.

Ето какво написаха от стадион "Христо Ботев":

"Пирин се подсилва с ценен кадър в Детско-юношеската школа

От днес Пирин официално има свой методист в лицето на Васил Чергов, който поема една от най-важните функции в структурата на клуба.

Чергов е бивш футболист на Пирин и специалист с богат опит в треньорската професия. В кариерата си е работил в школите на Лудогорец и Беласица, бил е директор на ДЮШ на петричкия клуб, както и старши треньор на представителния му отбор. Заемал е също постовете помощник-треньор на Локомотив (Пловдив) и старши треньор на Пирин (Гоце Делчев).

В новата си роля Чергов ще отговаря за изграждането и прилагането на единна методика на работа, координацията на тренировъчния процес и развитието на младите футболисти във всички възрастови групи.

Назначаването на Васил Чергов е част от по-мащабни структурни промени, насочени към модернизирането на школата и привеждането ѝ към стандартите за функциониране на съвременна футболна академия. Целта е изграждането на устойчива организация, ясна методика и последователен модел за развитие на младите таланти.

Работата в тази посока ще продължи и през следващите седмици, когато предстоят допълнителни стъпки в организационното и спортно-техническото развитие на школата.

Добре дошъл отново в Пирин, Васил Чергов".

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