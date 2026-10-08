Инвеститор от САЩ и такъв с бизнес в Африка искат да възраждат Пирин, акциите бяха прехвърлени

Досегашният собственик на ПФК Пирин Георги Калпакчиев прехвърли акциите на клуба на ветерана Мирослав Митев на извънредно заседание на икономическата комисия на Общински съвет – Благоевград, съобщи БТА. Заседанието беше свикано с цел да бъде изслушан мажоритарният собственик на професионалния футболен клуб Георги Калпакчиев и да бъде обсъден ходът на процеса по прехвърляне на акциите на Мирослав Митев.
Калпакчиев пое управлението на клуба през май тази година, а в края на август в официално обръщение обяви, че се оттегля от ПФК „Пирин – 22“ АД поради невъзможност сам да издържа отбора и да изплаща натрупаните задължения.
На срещата кметът на Благоевград Методи Байкушев и адвокат Теодор Тошев, който говори от името на група ветерани, изявили желание да поемат акциите на клуба, представиха хронологията на преговорите от последния месец и половина. В това време са провеждани срещи между кмета на Благоевград, председателя на Общинския съвет и ветерани на клуба, след които дългогодишният вратар и треньор на вратарите в „Пирин“ Мирослав Митев обяви, че има готовност от името на група ветерани да придобие акциите, ако собственикът Георги Калпакчиев е готов да ги прехвърли.
Теодор Тошев каза за комуникацията си с адвокати на Калпакчиев по подготвяне на документите по прехвърлянето и предоставяне на счетоводни документи, които ясно да покажат състоянието на клуба. По думите му преговорите са финализирани на 24 септември, но досега прехвърляне на акциите не се е случило.
Калпакчиев потвърди пред присъстващите общински съветници, фенове на клуба и журналисти, че фактологията е такава, но в този период с него се е свързал френски инвестиционен фонд, изразил желание да инвестира във футболния клуб. По думите му за последните четири месеца това е четвърти инвеститор, който се появява с такова искане.
Първите случаи не се стигаше до сделка, каза още Калпакчиев. Той отбеляза, че потенциалният инвеститор е с бизнес в няколко държави в Африка, а пред този фонд ясно са казани задълженията на клуба. Калпакчиев каза още, че тази вечер представител на потенциалния инвеститор ще пристигне в София и е изявил желание да се срещне с общинското ръководство на Благоевград.
В залата беше и Мирослав Митев, който обяви, че групата ветерани също има потенциален инвеститор от САЩ. Те са готови да инвестират в „Пирин“ единствено заради нас, нямат условия да влизат в борда, няма да взимат акции, имат условия само да ни правят дарения с договор за пет или десет години, каза Митев и допълни, че това е българска фирма, а техният съдружник е в страната и също е готов за среща с общинското ръководство.
Готови сме веднага да започнем да покриваме дълговете към НАП, които към днешна дата са 205 хиляди евро, имаме задължения към бивши футболисти и треньори, има към настоящи футболисти и треньори, има и към Българския футболен съюз, каза още Митев.
Той коментира и състоянието на терена, като каза, че настоящите резултати са „катастрофални“ и посочи, че за 104-годишната си история клубът не е имал 11 поредни загуби.
Митев заяви категорично, че може да води обединението на клуб, фенове, общественост и общинско ръководство и посочи, че той и ветераните имат готовност да действат „моментално“ за спасяването на клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google