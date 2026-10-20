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Рубен Аморим постигна нещо невиждано от 1963 г.

  • 20 окт 2026 | 05:37
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Рубен Аморим се превърна в едва третия наставник в историята на Милан, който успява да остане непобеден в първите си седем шампионатни срещи начело на тима в Серия А. По данни на статистическата агенция „Опта“, португалският специалист е записал четири победи и три равенства до момента. По този начин той изравни постижението на Луис Карниля от 1963 година. Единственият друг наставник на „росонерите“ с подобен актив е Ектор Пуричели, който през 1955 година стартира кампанията си с три победи и четири равенства в първите седем двубоя.

Положителната серия на Аморим продължи и в неделя с драматичен успех с 3:2 над Аталанта на стадион „Сан Сиро“. Головете за успеха отбелязаха Гонсало Рамош, Адриен Рабио и Марио Хила, а тимът удържа финалния щурм на водения от Маурицио Сари състав. Победата изведе „червено-черните“ до четвъртата позиция с актив от 15 точки – на четири пункта зад лидерите Интер и Лацио. По-рано през сезона Милан успя да стигне до равенство срещу Лацио, след като навакса пасив от два чисти гола.

Това е изключително силно начало за треньора, който пое състава през юни на мястото на Масимилиано Алегри, след като през януари се раздели с Манчестър Юнайтед. В европейските клубни турнири представянето му е по-противоречиво – домакинско поражение от Бенфика, последвано от убедителен успех с 4:0 срещу Залцбург.

За Милан предстоят важни изпитания: гостуване на Борнемут в Лига Европа в четвъртък и визита на Удинезе в неделя, преди голямото дерби срещу Интер на 31 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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