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Милан удължи договора на важен играч

  • 14 окт 2026 | 16:31
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Защитникът на Милан Страхиня Павлович се обвърза с клуба с нов договор, който вече изтича чак през 2031 година. В споразумението даже е заложена клауза, според която той може да бъде продължен с още 12 месеца. Досегашният контракт на сърбина беше до 2028 година с опция за още една.

Според “Гадзета дело спорт” заплатата на 25-годишния футболист се увеличава до сума от порядъка на 3-3,5 млн. евро.

Дефанзивният играч изрази дълбоката си признателност към привържениците и амбицията си за бъдещи успехи с екипа на „червено-черните“:

„Искам винаги да давам 100 процента от себе си. Това е обещанието, което давам на нашите фенове. Милан е сред най-великите клубове в света и имам огромно желание да продължа да защитавам тази фланелка. Тук се развих значително както като личност, така и като футболист, но искам да израствам още. Влюбен съм в нашите привърженици – те винаги оценяват, когато се раздаваш максимално на терена“, коментира Павлович.

Милан го привлече от Ред Бул Залцбург преди два сезона срещу 18,5 млн. евро. За тима от “Джузепе Меаца” досега той има 80 двубоя, като в тях даже е вкарал седем гола.

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