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Айнтрахт освободи спортния си директор, който може да поеме към Милан

  • 19 окт 2026 | 12:15
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Спортният директор на Айнтрахт (Франкфурт) Маркус Крьоше, към когото сериозен интерес през миналото лято проявяваше Милан, се раздели с клуба по собствено желание. Новината бе официално потвърдена от германския клуб, като прекратяването на ангажиментите му влиза в сила незабавно.

Ръководният съвет на "орлите" е одобрил единодушно молбата на специалиста за предсрочно освобождаване от длъжност. Договорът на 46-годишния директор, който е със срок до 30 юни 2028 година, "остава в сила при съответните допълнителни корекции". От Айнтрахт уточниха, че до крайното решение се е стигнало след открити и конструктивни разговори през последните седмици между Крьоше и председателя на надзорния съвет Матиас Бек, посветени на настоящето и бъдещето на тима. „Крьоше остави изключително силен отпечатък върху Айнтрахт през последните години и има основна заслуга за спортните успехи на нашия клуб. Спечелването на Лига Европа, участието в Шампионската лига и цялостното израстване на отбора са ярки примери за този забележителен период. За всичко това той заслужава нашата дълбока благодарност и признателност“, заяви Бек.

„Изминалите години в Айнтрахт бяха невероятно, напрегнато и незабравимо време за мен. Заедно постигнахме огромни успехи и развихме клуба както на терена, така и извън него. Триумфът в Лига Европа и специалните мигове с привържениците завинаги ще имат своето специално място в сърцето ми. Безкрайно благодарен съм за това. През последните месеци обмислях задълбочено своето лично и професионално бъдеще. След повече от пет изключително успешни, но и изтощителни години тук, усетих, че имам нужда от промяна, а нов импулс би бил полезен и за самия Айнтрахт. Когато стигнеш до такъв етап, неизбежно губиш част от необходимата енергия за толкова отговорна работа. Обсъдих това съвсем открито с Бек, тъй като амбицията ми винаги е била да изпълнявам задълженията си с пълна отдаденост.

Поради тази причина помолих да бъда освободен веднага. Това ще даде достатъчно време както на Айнтрахт, така и на мен, за да се реорганизираме за бъдещето. Държах да има яснота преди общото събрание на членовете, тъй като за мен е важно да се сбогувам лично. Изказвам специална благодарност към Бек, надзорния съвет, колегите от ръководството, всички служители, треньори, футболисти и разбира се, нашите фантастични фенове. Айнтрахт винаги ще остане забележителен клуб за мен и му желая само най-доброто занапред“, сподели Крьоше при сбогуването си.

През изминалото лято 46-годишният германец бе в напреднали разговори с Милан, след като освободиха бившия главен изпълнителен директор Джорджо Фурлани и спортния директор Игли Таре. Тогава от Франкфурт отказаха да се разделят с шефа си, но италианският гранд все още търси нов ръководител на футболните операции. Ето защо веднага след новината за раздялата между Айнтрахт и Крьоше известни италиански журналисти като Николо Скира и Матео Морето съобщиха, че „росонерите“ са подновили преговорите си с него и не е изключено скоро да се стигне до назначаването му.

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Снимки: Gettyimages

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