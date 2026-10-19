Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

Наставникът на Милан Рубен Аморим призна, че през изминалото лято лично той е спрял продажбата на левия бек Первис Еступинян, който е сред най-недолюбваните от феновете на “росонерите” играчи на тима.

“Понякога, това се случва и в останалите клубове, феновете не харесват особено определени играчи. Ние трябва да помогнем на Еступинян, както и на тифозите, за да могат да разберат какъв всъщност е той. Мога да ви уверя, че той се труди много усилено. Играл е в Премиър лийг и мога да гарантирам, че в края на трансферния прозорец имаше списък с клубове, които го искаха, но аз казах “не”. Искам феновете да знаят, че отговорността е моя. Той играе, защото аз съм този, който избира Еступинян. Аз вярвам в него и съм убеден, че ще бъде наистина важен за нашия тим. Но още от първия мач разбрах за нагласата срещу него. Просто трябва да помагаме на Еступинян, защото сме един отбор. Ако даден играч страда от подобно нещо, целият тим е с него и го подкрепя”, заяви Аморим на пресконференцията си след вчерашната победа с 3:2 над Аталанта.

🚨🎙️🤔 Ruben Amorim on Estupiñán being BOOED: “He’s playing because I choose him. Several clubs WANTED him but I said NO.” “I want the fans to know that it’s MY RESPONSIBILITY. I believe in him and I’m convinced he’ll be very important for our team.” “When one of our players suffers, the WHOLE TEAM suffers with him.” — Milan Wire (@MilanWireX) October 18, 2026

През лятото имаше информации за оферта на Астън Вила в общ размер 19 млн. евро за еквадореца. Той пристигна в Милан през миналата година с трансфер от Брайтън на стойност от около 18 млн. евро, като оттогава насам е записал 29 мача за тима, включително седем през настоящата кампания.

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Снимки: Gettyimages