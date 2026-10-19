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Гонсало Рамош похвали вратаря на Аталанта след спасената дузпа

  • 19 окт 2026 | 15:48
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Нападателят на Милан Гонсало Рамош коментира изпълнението на двете дузпи по време на двубоя на "росонерите" срещу Аталанта от Серия А. Седемкратният европейски клубен шампион спечели трудно с 3:2 на свой терен срещу отбора от Бергамо.

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Рамош се разписа от бялата точка преди почивката, но изпусна втория 11-метров наказателен удар в двубоя, който получи право да изпълнява през второто полувреме. Португалецът поздрави изявите на вратаря на бергамаските Марко Карнезеки. "Като се замисля, трябваше да се целя в същия ъгъл, гледайки вратаря точно преди да стрелям. В действителност, при първата дузпа той ме подведе, така че при втората се опитах да го изненадам, а вместо това той се хвърли на същата страна и я спаси, заради което му свалям шапка", заяви Рамош пред медиите след двубоя.

Стражът Карнезеки спаси удара на португалския национал от бялата точка в 57-ата минута. Милан водеше с 3:0, но инкасира две попадения и в края на срещата на стадион "Джузепе Меаца" отборът на Аталанта пропусна да се добере до равенството.

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Снимки: Gettyimages

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