Гонсало Рамош похвали вратаря на Аталанта след спасената дузпа

Нападателят на Милан Гонсало Рамош коментира изпълнението на двете дузпи по време на двубоя на "росонерите" срещу Аталанта от Серия А. Седемкратният европейски клубен шампион спечели трудно с 3:2 на свой терен срещу отбора от Бергамо.

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Рамош се разписа от бялата точка преди почивката, но изпусна втория 11-метров наказателен удар в двубоя, който получи право да изпълнява през второто полувреме. Португалецът поздрави изявите на вратаря на бергамаските Марко Карнезеки. "Като се замисля, трябваше да се целя в същия ъгъл, гледайки вратаря точно преди да стрелям. В действителност, при първата дузпа той ме подведе, така че при втората се опитах да го изненадам, а вместо това той се хвърли на същата страна и я спаси, заради което му свалям шапка", заяви Рамош пред медиите след двубоя.

🇵🇹🗣️ | Gonçalo Ramos on his MISSED penalty: “Looking back, I should have put it in the same corner and watched the goalkeeper just before shooting. “On the first penalty, he actually fooled me, so on the second I tried to surprise him. “But he dived the same way again and saved it.” #️⃣ | #MilanAtalanta 3-2 — Milan Xtra (@MilanXtra) October 18, 2026

Стражът Карнезеки спаси удара на португалския национал от бялата точка в 57-ата минута. Милан водеше с 3:0, но инкасира две попадения и в края на срещата на стадион "Джузепе Меаца" отборът на Аталанта пропусна да се добере до равенството.

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Снимки: Gettyimages