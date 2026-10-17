Милан предлага дългосрочен договор на новата си звезда

Ръководството на Милан подготвя нов, значително подобрен договор за младия си нападател Алфаджо Сисе след блестящия му старт с екипа на тима. Според информация на авторитетното издание „Ла Гадзета дело Спорт“, официалните разговори между клуба и представителите на 19-годишния талант могат да започнат още в края на следващата седмица.

Тийнейджърът се превърна в истински герой в четвъртък вечер, след като реализира перфектен хеттрик при категоричния успех с 4:0 над РБ Залцбург в Лига Европа. С това си постижение Сисе грабна приза за играч на мача и влезе в историята като най-младия италианец, отбелязал три гола в една среща от основните европейски клубни турнири. Той вече има впечатляващ актив от пет попадения в първите си седем мача за „росонерите“.

Милан си осигури правата на офанзивния футболист от Елас Верона в края на януарския трансферен прозорец по-рано през годината. След това младокът доигра сезона под наем в Катандзаро, където реализира шест гола в 22 участия в Серия Б и демонстрира огромния си потенциал.

В момента Сисе е обвързан с гранда от Милано до лятото на 2030 година и получава около 800 000 евро на сезон. С оглед на светкавичната му адаптация и ключовата му роля в състава, клубът иска да завиши осезаемо финансовите му параметри. Желанието на шефовете на Милан е преговорите да бъдат финализирани успешно преди настъпването на новата календарна година.

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Снимки: Gettyimages