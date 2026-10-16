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Аморим: Хората обръщат внимание само на крайния резултат

  • 16 окт 2026 | 03:11
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Старши треньорът на Милан Рубен Аморим остана сдържан в емоциите си след категоричната победа с 4:0 над РБ Залцбург в среща от втория кръг на Лига Европа. Въпреки разгромния резултат, португалският наставник подчерта, че отборът му не бива да се заблуждава от цифрите на таблото.

„В други двубои сме имали значително по-голям контрол върху събитията на терена. Днес просто се възползвахме от шансовете си и отбелязахме. Хората обикновено гледат единствено крайния резултат. Има елементи, върху които трябва да работим, макар че вечерта се разви отлично за нас", заяви Аморим.

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

„Не съм съгласен, че сме показали съвсем различно лице – в други срещи демонстрирахме доста по-добър отборен футбол. Днес имаше поне пет ситуации, при които, ако съперникът бе действал с по-голяма точност, можеше да ни създаде наистина сериозни неприятности", обясни португалецът.

Наставникът похвали и младата надежда Алфаджо Сисе, който блесна с хеттрик в двубоя, но предупреди, че му предстои още много работа.

„Той не ми дължи абсолютно нищо. Заслужи си всяка минута на терена с изключително упорит труд. Много експлозивен футболист е и влага огромна енергия и себераздаване. Все пак има още много компоненти за подобряване – както в тренировъчния процес, така и по време на мачовете. Днес получи заслужени похвали, но все още има слаби страни, въпреки че потенциалът му е огромен", отбеляза Аморим.

Със своите попадения 19-годишният талант на Милан влезе в историята като най-младия италиански футболист, оформил хеттрик в европейските клубни турнири, подобрявайки рекорда на Николо Тресолди само два дни след неговото поставяне.

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Снимки: Gettyimages

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