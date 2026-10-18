Рабио: Успяхме да спечелим, но не съм сигурен дали го заслужавахме

Халфът на Милан Адриен Рабио и защитникът на тима Марио Хила изразиха разочарованието си от представянето на тима в заключителната фаза на мача срещу Аталанта, спечелен с 3:2 от “росонерите”. Двамата вкараха по един гол за преднина от 3:0, но техният отбор след това допусна две попадения, което доведе до напрегнати заключителни минути.

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“Справихме се доста добре през първото полувреме, след което странно загубихме контрол върху играта. Това е проблем, защото се справяхме толкова добре, но ако не го поддържаме, то няма никаква стойност. За щастие, успяхме да спечелим, но не съм сигурен дали го заслужавахме. Чувствам се много ядосан. Не може изведнъж да спрем, след като играхме толкова добре. Нужно ни е още от тези, които влизат от пейката”, коментира Рабио след двубоя.

🚨🎙️🔥 Adrien Rabiot: “I’m ANGRY. I don’t even know if we DESERVED to win that much.” “We were very good in the first half, but then we completely COLLAPSED.” “You can’t play a first half like that and then have a second half like this. Otherwise, what we did before means NOTHING.” https://t.co/cGJX440W5K — Milan Wire (@MilanWireX) October 18, 2026

На подобно мнение беше и съотборникът му Хила. “Доминирахме в продължение на 65 минути, но след това се опитвахме да разиграваме топката твърде хаотично. Липсваше ни търпение и загубихме контрол върху мача. Жалко, защото първото полувреме беше може би най-доброто ни представяне през сезона. Трябва да печелиш тези мачове дори когато не си в чудесна форма и не се справяш толкова добре. Трябва да се поучим от случилото се”, заяви бранителят.

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Снимки: Gettyimages