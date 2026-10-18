Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан

Съставите на Милан и Аталанта, Владимиров е на пейката на "росонерите"

  • 18 окт 2026 | 18:00
  • 1470
  • 1
Съставите на Милан и Аталанта, Владимиров е на пейката на "росонерите"

Отборите на Милан и Аталанта излизат един срещу друг на “Джузепе Меаца” в местно дерби от седмия кръг на Серия "А".

Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години
Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години

Този път Рубен Аморим е решил да подреди състава си в 4-3-3, като е направил цели седем промени след убедителния успех с 4:0 над РБ Залцбург в Лига Европа. Двамата бекове са Марио Хила и Диего Морейра, заради което Фикайо Томори и Давиде Бартезаги са на пейката, където е и българският младежки национал Валери Владимиров. В халфовата линия се завръщат Лука Модрич и Юнус Муса за сметка на Ардон Яшари и Рубен Лофтъс-Чийк. По двата фланга на нападението ще действат Самуел Чуквуезе и Кристиан Пулишич, а не Омари Хътчинсън и Алфаджо Сисе. Централен нападател е Гонсало Рамош вместо Франческо Камарда. Гостите от Аталанта пък са подредени в 4-2-3-1 с Никола Кръстович на върха на атаката, а покрай него са подредени Шарле Де Кетеларе, Лазар Самарджич и Джонатан Роу.

Милан: Менян, Хила, Де Винтер, Павлович, Морейра, Муса, Модрич, Рабио, Чуквуезе, Рамош, Пулишич

Аталанта: Карнезеки, Беланова, Кристенсен, Колашинац, Бернаскони, Пашалич, Едерсон, Де Кетеларе, Самарджич, Роу, Кръстович

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реднап не е убеден, че Карик е подходящ за мениджър на Ман Юнайтед, но големият проблем е селекцията

Реднап не е убеден, че Карик е подходящ за мениджър на Ман Юнайтед, но големият проблем е селекцията

  • 18 окт 2026 | 14:22
  • 2138
  • 2
В Арсенал ще последват примера на конкурентите

В Арсенал ще последват примера на конкурентите

  • 18 окт 2026 | 13:43
  • 4421
  • 3
За шести път през сезона Интер изоставаше в резултата

За шести път през сезона Интер изоставаше в резултата

  • 18 окт 2026 | 12:22
  • 1429
  • 0
"Мундо депортиво": още един играч на Бетис трябваше да бъде изгонен

"Мундо депортиво": още един играч на Бетис трябваше да бъде изгонен

  • 18 окт 2026 | 12:10
  • 7205
  • 16
Виртц блесна, но продължава ли да е проблем за Ливърпул

Виртц блесна, но продължава ли да е проблем за Ливърпул

  • 18 окт 2026 | 11:04
  • 9137
  • 6
Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

  • 18 окт 2026 | 10:45
  • 16231
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:0 Левски, греда за домакините

Спартак (Плевен) 0:0 Левски, греда за домакините

  • 18 окт 2026 | 18:51
  • 33510
  • 67
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 79929
  • 363
Ман Юнайтед и Лийдс не успяха да се победят, "червените дяволи" отново не убедиха, а Груев не игра

Ман Юнайтед и Лийдс не успяха да се победят, "червените дяволи" отново не убедиха, а Груев не игра

  • 18 окт 2026 | 17:53
  • 11175
  • 19
Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

  • 18 окт 2026 | 18:31
  • 1950
  • 5
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 32285
  • 38