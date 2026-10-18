Съставите на Милан и Аталанта, Владимиров е на пейката на "росонерите"

Отборите на Милан и Аталанта излизат един срещу друг на “Джузепе Меаца” в местно дерби от седмия кръг на Серия "А".
Милан преследва първа победа срещу Аталанта от три години
Този път Рубен Аморим е решил да подреди състава си в 4-3-3, като е направил цели седем промени след убедителния успех с 4:0 над РБ Залцбург в Лига Европа. Двамата бекове са Марио Хила и Диего Морейра, заради което Фикайо Томори и Давиде Бартезаги са на пейката, където е и българският младежки национал Валери Владимиров. В халфовата линия се завръщат Лука Модрич и Юнус Муса за сметка на Ардон Яшари и Рубен Лофтъс-Чийк. По двата фланга на нападението ще действат Самуел Чуквуезе и Кристиан Пулишич, а не Омари Хътчинсън и Алфаджо Сисе. Централен нападател е Гонсало Рамош вместо Франческо Камарда. Гостите от Аталанта пък са подредени в 4-2-3-1 с Никола Кръстович на върха на атаката, а покрай него са подредени Шарле Де Кетеларе, Лазар Самарджич и Джонатан Роу.
Милан: Менян, Хила, Де Винтер, Павлович, Морейра, Муса, Модрич, Рабио, Чуквуезе, Рамош, Пулишич
Аталанта: Карнезеки, Беланова, Кристенсен, Колашинац, Бернаскони, Пашалич, Едерсон, Де Кетеларе, Самарджич, Роу, Кръстович
Снимки: Gettyimages