Милан ще се опита да привлече голмайстора на Брюж, който заби хеттрик срещу Интер

От Милан възнамеряват да направят опит през зимата или следващото лято да привлекат голмайстора на Брюж Николо Тресолди след представянето на 22-годишния футболист срещу градския съперник Интер в Шампионската лига, твърди Gazzetta dello Sport.
Вкаралият три гола на Интер: Фен съм на Милан и мечтаех точно за това
Собственикът на клуба Джери Кардинале има силно желание да доведе в Италия оценявания на 50 милиона евро Тресолди, въпреки сериозната конкуренция от други европейски клубове. „Росонерите“ са активизирали интереса си към талантливия нападател след историческия му хеттрик срещу „нерадзурите“ по-рано през седмицата. С това той повтори постижението на Гарет Бейл от 2010 година, превръщайки се едва във втория гостуващ футболист, отбелязал хеттрик срещу Интер в мач от основната фаза на ШЛ. Кардинале е възложил на отговорните за селекцията в Милан да следят ситуацията около родения в Каляри германски младежки национал с оглед на евентуален опит за привличането му през януари или след края на сезона.
През август Брюж вече отхвърли оферта от 35 милиона евро за Тресолди от страна на Рома. Милан обаче разполага със силен коз - привързаността на играча към клуба още от детството му. В интервю за същия вестник бившият защитник на Аталанта Емануеле Тресолди коментира предпочитанията на сина си: „Той е фен на Милан и мечтае да носи екипа на „росонерите“. Ако Интер се свържат с него, не съм сигурен, че синът ми би приел.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages