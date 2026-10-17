Милан ще се опита да привлече голмайстора на Брюж, който заби хеттрик срещу Интер

От Милан възнамеряват да направят опит през зимата или следващото лято да привлекат голмайстора на Брюж Николо Тресолди след представянето на 22-годишния футболист срещу градския съперник Интер в Шампионската лига, твърди Gazzetta dello Sport.

Вкаралият три гола на Интер: Фен съм на Милан и мечтаех точно за това

Собственикът на клуба Джери Кардинале има силно желание да доведе в Италия оценявания на 50 милиона евро Тресолди, въпреки сериозната конкуренция от други европейски клубове. „Росонерите“ са активизирали интереса си към талантливия нападател след историческия му хеттрик срещу „нерадзурите“ по-рано през седмицата. С това той повтори постижението на Гарет Бейл от 2010 година, превръщайки се едва във втория гостуващ футболист, отбелязал хеттрик срещу Интер в мач от основната фаза на ШЛ. Кардинале е възложил на отговорните за селекцията в Милан да следят ситуацията около родения в Каляри германски младежки национал с оглед на евентуален опит за привличането му през януари или след края на сезона.

Milan want to sign Club Brugge striker Nicolo Tresoldi. Gerry Cardinale has asked his transfer market team to monitor the situation with Tresoldi’s entourage and remain informed whether Milan can intervene in January or June. Brugge already rejected €35M bid from Roma for Tresoldi in the summer. His price tag has now increased to €50M and there is competition from Inter and Premier League clubs, however Tresoldi’s passion for Milan could be a key advantage [@Gazzetta_it] — Milan Eye (@MilanEye) October 17, 2026

През август Брюж вече отхвърли оферта от 35 милиона евро за Тресолди от страна на Рома. Милан обаче разполага със силен коз - привързаността на играча към клуба още от детството му. В интервю за същия вестник бившият защитник на Аталанта Емануеле Тресолди коментира предпочитанията на сина си: „Той е фен на Милан и мечтае да носи екипа на „росонерите“. Ако Интер се свържат с него, не съм сигурен, че синът ми би приел.“

😉Les presento a Nicolò Tresoldi cuando era niño, vistiendo la camiseta del Milan. Hace unos días, le anotó tres goles al Inter en un partido de UEFA Champions League. Es hincha confeso y sueña con jugar en el Rossonero en un futuro.🔴⚫ https://t.co/VdA3FUf9da — Universo A.C. Milan (@UniversoACMilan) October 16, 2026

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Снимки: Gettyimages