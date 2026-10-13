Ибрахимович вече не е част от ръководството на Милан

Бившият нападател на Милан Златан Ибрахимович вече не е част от ръководството на клуба, твърди „Скай Спорт Италия“. Според информацията това решение е взето лично от шведа или от собственика Джери Кардинале, като наставникът Рубен Аморим няма нищо общо с него.
Както е известно, от лятото на 2024 година насам Ибрахимович изпълнява ролята на старши съветник на Кардинале. Той ще продължи своя ангажимент към RedBird, тъй като има петгодишен договор при обща заплата от 5 млн. долара, но вече няма да е замесен в делата на Милан. През последните месеци той почти не присъства на клубната база, след като влезе в конфликт с предишния треньор на тима Масимилиано Алегри.
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