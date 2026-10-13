Ибрахимович вече не е част от ръководството на Милан

Бившият нападател на Милан Златан Ибрахимович вече не е част от ръководството на клуба, твърди „Скай Спорт Италия“. Според информацията това решение е взето лично от шведа или от собственика Джери Кардинале, като наставникът Рубен Аморим няма нищо общо с него.

Както е известно, от лятото на 2024 година насам Ибрахимович изпълнява ролята на старши съветник на Кардинале. Той ще продължи своя ангажимент към RedBird, тъй като има петгодишен договор при обща заплата от 5 млн. долара, но вече няма да е замесен в делата на Милан. През последните месеци той почти не присъства на клубната база, след като влезе в конфликт с предишния треньор на тима Масимилиано Алегри.

🚨❌ NEW: Zlatan Ibrahimović is OUT of AC Milan’s sporting management. The Swede’s involvement in Milan’s day-to-day sporting affairs has come to an end, although he will remain Senior Advisor at RedBird. The decision reportedly comes from Ibrahimović himself or Gerry Cardinale, NOT Ruben Amorim. [ @SkySport via @MilanPress_it ] — Milan Wire (@MilanWireX) October 13, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages