Рубен Аморим: Резултатът е най-важен, но има какво да подобряваме

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим подчерта, че колебанията в заключителните минути не зачеркват израстването на отбора след драматичния успех с 3:2 над Аталанта. Специалистът коментира и напрегнатата ситуация около Адриен Рабио по време на двубоя.

„Резултатът винаги е от първостепенно значение, но сме длъжни да анализираме детайлно цялостното представяне. Още след двубоя със Сасуоло подчертах, че подобряваме играта си като колектив. Събитията от последните минути не отменят това, но ни дават ясен сигнал, че ни предстои още страшно много работа. Преди първия им гол контролирахме събитията на терена и бяхме значително по-близо до четвърти гол, отколкото до допускане на попадение. Някои погрешни решения при изнасянето на топката обаче върнаха съперника в мача и това е елемент, който задължително трябва да коригираме“, заяви Аморим.

Успехът над бергамаските дойде само няколко дни след убедителната победа с 4:0 като гост на РБ Залцбург в Лига Европа, постигната въпреки сериозната ротация в стартовите единадесет.

„Ротациите в състава ни се отразиха изключително позитивно, всички момчета се раздават максимално. Промяната в начина ни на пресиране изисква време, но вече далеч по-добре разпознаваме кога е точният момент да притиснем съперника. В края не ставаше въпрос само за умора, а за психологически спад. Уплашихме се да не допуснем гол, вместо да потърсим четвърто попадение и да решим всичко. Опитах да внеса свежест в средата на терена, но напрежението завладя не само играчите, а и трибуните“, допълни португалският специалист.

Рабио: Успяхме да спечелим, но не съм сигурен дали го заслужавахме

След срещата Адриен Рабио не скри разочарованието си пред Скай Спорт Италия от представянето след почивката и изтъкна, че влизащите от пейката играчи трябва да дават много повече за отбора. Самият френски халф преживя напрегнат момент край тъчлинията с Аморим малко преди намаляването на резултата, след като получи жълт картон за реплика към съдията и изглеждаше раздразнен.

„Рабио е изключително важна фигура в нашия състав. На полувремето разговаряхме с него. Той е опитен футболист и е напълно наясно, че когато има картон, не може да влиза безразсъдно във всяка ситуация. Днес ролята му бе твърде значима, за да го заменя веднага. Ако бях усетил риск от нов фал и евентуален червен картон, щях да предприема смяна, но не почувствах такава опасност“, обясни треньорът.

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Снимки: Gettyimages