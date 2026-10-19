Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан

Рубен Аморим: Резултатът е най-важен, но има какво да подобряваме

  • 19 окт 2026 | 00:13
  • 321
  • 0

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим подчерта, че колебанията в заключителните минути не зачеркват израстването на отбора след драматичния успех с 3:2 над Аталанта. Специалистът коментира и напрегнатата ситуация около Адриен Рабио по време на двубоя.

„Резултатът винаги е от първостепенно значение, но сме длъжни да анализираме детайлно цялостното представяне. Още след двубоя със Сасуоло подчертах, че подобряваме играта си като колектив. Събитията от последните минути не отменят това, но ни дават ясен сигнал, че ни предстои още страшно много работа. Преди първия им гол контролирахме събитията на терена и бяхме значително по-близо до четвърти гол, отколкото до допускане на попадение. Някои погрешни решения при изнасянето на топката обаче върнаха съперника в мача и това е елемент, който задължително трябва да коригираме“, заяви Аморим.

Успехът над бергамаските дойде само няколко дни след убедителната победа с 4:0 като гост на РБ Залцбург в Лига Европа, постигната въпреки сериозната ротация в стартовите единадесет.

„Ротациите в състава ни се отразиха изключително позитивно, всички момчета се раздават максимално. Промяната в начина ни на пресиране изисква време, но вече далеч по-добре разпознаваме кога е точният момент да притиснем съперника. В края не ставаше въпрос само за умора, а за психологически спад. Уплашихме се да не допуснем гол, вместо да потърсим четвърто попадение и да решим всичко. Опитах да внеса свежест в средата на терена, но напрежението завладя не само играчите, а и трибуните“, допълни португалският специалист.

Рабио: Успяхме да спечелим, но не съм сигурен дали го заслужавахме
Рабио: Успяхме да спечелим, но не съм сигурен дали го заслужавахме

След срещата Адриен Рабио не скри разочарованието си пред Скай Спорт Италия от представянето след почивката и изтъкна, че влизащите от пейката играчи трябва да дават много повече за отбора. Самият френски халф преживя напрегнат момент край тъчлинията с Аморим малко преди намаляването на резултата, след като получи жълт картон за реплика към съдията и изглеждаше раздразнен.

„Рабио е изключително важна фигура в нашия състав. На полувремето разговаряхме с него. Той е опитен футболист и е напълно наясно, че когато има картон, не може да влиза безразсъдно във всяка ситуация. Днес ролята му бе твърде значима, за да го заменя веднага. Ако бях усетил риск от нов фал и евентуален червен картон, щях да предприема смяна, но не почувствах такава опасност“, обясни треньорът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

  • 18 окт 2026 | 20:24
  • 15689
  • 25
ПСЖ загуби важен играч за сблъсъка с Барселона

ПСЖ загуби важен играч за сблъсъка с Барселона

  • 18 окт 2026 | 19:56
  • 2161
  • 0
Барселона загуби двама бранители преди битките с ПСЖ и Реал Мадрид

Барселона загуби двама бранители преди битките с ПСЖ и Реал Мадрид

  • 18 окт 2026 | 19:52
  • 9483
  • 7
Карик видя позитивите след равенството с Лийдс

Карик видя позитивите след равенството с Лийдс

  • 18 окт 2026 | 19:38
  • 3435
  • 5
Селта надви Алавес след силно второ полувреме, бранител бе големият герой

Селта надви Алавес след силно второ полувреме, бранител бе големият герой

  • 18 окт 2026 | 19:27
  • 712
  • 0
Милан потрепери, но най-после победи неудобен съперник в голово шоу

Милан потрепери, но най-после победи неудобен съперник в голово шоу

  • 18 окт 2026 | 20:56
  • 15662
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

  • 18 окт 2026 | 19:52
  • 81941
  • 355
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 16954
  • 23
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 108631
  • 425
Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

  • 19 окт 2026 | 00:03
  • 9446
  • 88
Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

  • 18 окт 2026 | 23:38
  • 8121
  • 12
Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

  • 18 окт 2026 | 20:24
  • 15689
  • 25