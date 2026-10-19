Джамал Мусиала може да се завърне в игра за Байерн в края на октомври

Офанзивният полузащитник на Байерн (Мюнхен) Джамал Мусиала е напът да се завърне на терена, след като се възстановява от мускулна травма в бедрото, съобщава „Скай Спортс“.

Травмата бе получена по време на тренировъчен лагер с националния селекционен тим на Германия през септември, когато медицинските прегледи установиха разкъсване на бедрен мускул при 23-годишния футболист.

Талантливият полузащитник няма да бъде на разположение за предстоящия сблъсък от седмия кръг на Бундеслигата срещу Фрайбург, както и за двубоя срещу Арсенал от третия кръг на груповата фаза в Шампионската лига.

Въпреки това прогнозите сочат, че Мусиала може да се появи отново в игра на 28 октомври за мача от турнира за Купата на Германия срещу тима на Магдебург или на 31 октомври в дербито от немския шампионат срещу Борусия Дортмунд.

От началото на кампанията през сезон 2026/27 полузащитникът записа четири участия за Байерн във всички надпревари, като в тях се отчете с две попадения и една завършваща асистенция.

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Снимки: Imago