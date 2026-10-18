Нойер до последно ще е под въпрос за мача на Байерн с Арсенал

Мануел Нойер ще бъде до последно под въпрос за мача на Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига срещу Арсенал, заяви спортният директор Макс Еберл. 40-годишният страж не игра при равенството с Викинг (3:3) и голямата победа над РБ Лайпциг със 6:1 в Бундеслигата.

„Проблемът не е сериозен. Просто течност в стъпалото, нищо драматично. За днес мача с Лайпциг не бе достатъчно добре, но ще видим какво ще бъде положението в сряда“, каза Еберл

Bayern's initial plan was to rest Manuel Neuer against Leipzig yesterday so that he gets fit in time and available against Arsenal on Wednesday. But now there are new concerns, and the captain is a doubt for Arsenal Max Eberl said after yesterday's game: "There was simply a bit of fluid in his foot. It wasn't enough for today. We'll see if it's enough for Wednesday" The fluid in the foot is usually a reaction after irritation (e.g., from overuse). Should Neuer not rejoin team training at the beginning of the week, Urbig would replace him again on Wednesday [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 18, 2026

Младият страж Йонас Урбиг замени Нойер в двата мача и е основната опция на баварците за срещата с шампионите на Англия. „Всички са готови за игра. Надявам се Ману да се завърне бързо, разбира се. Ако обаче имат нужда от мен, аз съм тук“, каза Урбиг.

Байерн (Мюнхен) ще бъде при всички положения без наказания Майкъл Олисе, а Джамал Мусиала продължава да се възстановява от мускулна травма.

„Не мисля, че Мусиала ще успее да играе срещу Арсенал. Той се завръща постепенно и вярвам, че ще го видим отново на терена през октомври“, каза Еберл.

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Снимки: Gettyimages