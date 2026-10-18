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Нойер до последно ще е под въпрос за мача на Байерн с Арсенал

  • 18 окт 2026 | 14:29
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Мануел Нойер ще бъде до последно под въпрос за мача на Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига срещу Арсенал, заяви спортният директор Макс Еберл. 40-годишният страж не игра при равенството с Викинг (3:3) и голямата победа над РБ Лайпциг със 6:1 в Бундеслигата.

„Проблемът не е сериозен. Просто течност в стъпалото, нищо драматично. За днес мача с Лайпциг не бе достатъчно добре, но ще видим какво ще бъде положението в сряда“, каза Еберл

Младият страж Йонас Урбиг замени Нойер в двата мача и е основната опция на баварците за срещата с шампионите на Англия. „Всички са готови за игра. Надявам се Ману да се завърне бързо, разбира се. Ако обаче имат нужда от мен, аз съм тук“, каза Урбиг.

Байерн (Мюнхен) ще бъде при всички положения без наказания Майкъл Олисе, а Джамал Мусиала продължава да се възстановява от мускулна травма.

„Не мисля, че Мусиала ще успее да играе срещу Арсенал. Той се завръща постепенно и вярвам, че ще го видим отново на терена през октомври“, каза Еберл.

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Снимки: Gettyimages

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