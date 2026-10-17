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Байерн 3:0 РБ Лайпциг, гол на Олисе

  • 17 окт 2026 | 19:45
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Байерн 3:0 РБ Лайпциг, гол на Олисе

Байерн и РБ Лайпциг играят при резултат 3:0 в дербито на кръга в Бундеслигата. Луис Диас откри резултата в 12-ата минута, а Александър Павлович удвои в 26-ата минута.

Срещата започна на много високо темпо. Гостите действаха смело, пресираха високо и опитваха да атакуват при всяка възможност. Байерн обаче постепенно започна да контролира събитията на терена. Още в началото Олисе напредна и намери Диас, който не успя да стреля, а атаката завърши с удар на Кейн, който не затрудни вратаря. РБ Лайпциг стигна до някои опасни ситуации в наказателното поле на съперника, но не и до точни изстрели. В 12-ата минута великолепно подаване на Кимих изведе Диас зад защитата и той откри резултата.

На вратата на Байерн отново е Урбиг, който във втори пореден мач заменя контузения Мануел Нойер. Венсан Компани е направил три промени от мача срещу Викинг. Упамекано, Павлович и Сайбари са титуляри за сметка на Та, Бишиф и Карл.

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Снимки: Gettyimages

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