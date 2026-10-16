Кан и Леман изразиха резерви относно бъдещето на Урбиг в Байерн

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) и германския национален отбор Оливер Кан все още не е сигурен дали Йонас Урбиг притежава необходимите качества, за да стане титулярен вратар на баварците, след като Мануел Нойер се оттегли.
"Да бъдеш номер едно означава, че Нойер вече го няма, а ти носиш пълната отговорност. Това е съвсем различна ситуация. При сегашното положение не мога да кажа дали Урбиг наистина има всичко необходимо, за да бъде титуляр в Байерн", каза той в предаването Triple – der Hagedorn Fussballtalk. Кан все пак отбеляза, че Урбиг показва добри игри и притежава талант. 23-годишният страж играе за германския шампион от януари 2025-а, а наскоро направи и дебюта си за националния отбор на Германия под ръководството на треньора Юрген Клоп.
Бившият вратар на четирикратните световни шампиони Йенс Леман също остава скептичен относно бъдещето на Урбиг. "Не мисля, че той може веднага да стане титулярен вратар на националния отбор. Смятам, че първо ще трябва да извърви по-дълъг път. Не вярвам, че в дългосрочен план той ще бъде номер едно в Байерн, тъй като е твърде млад. Голям талант е, но е доста трудно да се утвърдиш като титуляр, след като си бил резерва след световна звезда", коментира Леман.
На днешната си пресконференция наставникът на Байерн Венсан Компани беше попитан относно думите двете легенди. "Не мога винаги да преценявам какво се казва в предаванията. Ние винаги имаме план и се стараем да се придържаме към него. Чудесно е за нас, че Йонас е част от този разговор. Развиваме тази ситуация стъпка по стъпка, откакто той пристигна от Кьолн. Позволяваме на нещата да се развиват постепенно. Нойер е огромна част от цялата тази история, нищо от това не би било възможно без него. Имаме добра организация и много клубове биха искали да са на нашето място”, отговори той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages