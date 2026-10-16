Кан и Леман изразиха резерви относно бъдещето на Урбиг в Байерн

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) и германския национален отбор Оливер Кан все още не е сигурен дали Йонас Урбиг притежава необходимите качества, за да стане титулярен вратар на баварците, след като Мануел Нойер се оттегли.

"Да бъдеш номер едно означава, че Нойер вече го няма, а ти носиш пълната отговорност. Това е съвсем различна ситуация. При сегашното положение не мога да кажа дали Урбиг наистина има всичко необходимо, за да бъде титуляр в Байерн", каза той в предаването Triple – der Hagedorn Fussballtalk. Кан все пак отбеляза, че Урбиг показва добри игри и притежава талант. 23-годишният страж играе за германския шампион от януари 2025-а, а наскоро направи и дебюта си за националния отбор на Германия под ръководството на треньора Юрген Клоп.

🚨🇩🇪 | Oliver Kahn: “I can’t say whether Urbig has what it takes to truly be the number one at Bayern Munich.” https://t.co/uYegsoh9re — FCBinside.com - Bayern News (@FCBinsideEN) October 15, 2026

Бившият вратар на четирикратните световни шампиони Йенс Леман също остава скептичен относно бъдещето на Урбиг. "Не мисля, че той може веднага да стане титулярен вратар на националния отбор. Смятам, че първо ще трябва да извърви по-дълъг път. Не вярвам, че в дългосрочен план той ще бъде номер едно в Байерн, тъй като е твърде млад. Голям талант е, но е доста трудно да се утвърдиш като титуляр, след като си бил резерва след световна звезда", коментира Леман.

• Oliver Kahn and Jens Lehmann spoke on a talk show yesterday and expressed their doubts on whether Jonas Urbig is really capable of becoming Bayern's number 1 Vincent Kompany: "I cannot always assess what's being said on talk shows. We always have a plan and try to stick to it. It’s great for us that Jonas is part of the conversation. We’ve developed this situation step by step since he arrived from Köln. We’ve allowed things to develop gradually. Manuel Neuer is a huge part of this whole story; none of it would be possible without him. We have a good setup, and many clubs would love to be in our position." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 16, 2026

На днешната си пресконференция наставникът на Байерн Венсан Компани беше попитан относно думите двете легенди. "Не мога винаги да преценявам какво се казва в предаванията. Ние винаги имаме план и се стараем да се придържаме към него. Чудесно е за нас, че Йонас е част от този разговор. Развиваме тази ситуация стъпка по стъпка, откакто той пристигна от Кьолн. Позволяваме на нещата да се развиват постепенно. Нойер е огромна част от цялата тази история, нищо от това не би било възможно без него. Имаме добра организация и много клубове биха искали да са на нашето място”, отговори той.

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Снимки: Gettyimages