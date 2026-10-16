Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

Кан и Леман изразиха резерви относно бъдещето на Урбиг в Байерн

  • 16 окт 2026 | 14:30
  • 425
  • 0

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) и германския национален отбор Оливер Кан все още не е сигурен дали Йонас Урбиг притежава необходимите качества, за да стане титулярен вратар на баварците, след като Мануел Нойер се оттегли.

"Да бъдеш номер едно означава, че Нойер вече го няма, а ти носиш пълната отговорност. Това е съвсем различна ситуация. При сегашното положение не мога да кажа дали Урбиг наистина има всичко необходимо, за да бъде титуляр в Байерн", каза той в предаването Triple – der Hagedorn Fussballtalk. Кан все пак отбеляза, че Урбиг показва добри игри и притежава талант. 23-годишният страж играе за германския шампион от януари 2025-а, а наскоро направи и дебюта си за националния отбор на Германия под ръководството на треньора Юрген Клоп.

Бившият вратар на  четирикратните световни шампиони Йенс Леман също остава скептичен относно бъдещето на Урбиг. "Не мисля, че той може веднага да стане титулярен вратар на националния отбор. Смятам, че първо ще трябва да извърви по-дълъг път. Не вярвам, че в дългосрочен план той ще бъде номер едно в Байерн, тъй като е твърде млад. Голям талант е, но е доста трудно да се утвърдиш като титуляр, след като си бил резерва след световна звезда", коментира Леман.

На днешната си пресконференция наставникът на Байерн Венсан Компани беше попитан относно думите двете легенди. "Не мога винаги да преценявам какво се казва в предаванията. Ние винаги имаме план и се стараем да се придържаме към него. Чудесно е за нас, че Йонас е част от този разговор. Развиваме тази ситуация стъпка по стъпка, откакто той пристигна от Кьолн. Позволяваме на нещата да се развиват постепенно. Нойер е огромна част от цялата тази история, нищо от това не би било възможно без него. Имаме добра организация и много клубове биха искали да са на нашето място”, отговори той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“

Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“

  • 16 окт 2026 | 10:00
  • 1803
  • 0
Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха обща вечеря след поражението от Атлетико Мадрид

Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха обща вечеря след поражението от Атлетико Мадрид

  • 16 окт 2026 | 09:53
  • 2404
  • 1
Ники Михайлов: Имам покана от Ерик тен Хаг да присъствам на Твенте - Аякс

Ники Михайлов: Имам покана от Ерик тен Хаг да присъствам на Твенте - Аякс

  • 16 окт 2026 | 09:41
  • 690
  • 0
Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

  • 16 окт 2026 | 06:41
  • 4429
  • 3
Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

  • 16 окт 2026 | 06:18
  • 2697
  • 1
Наставникът на Селта: Тежко е да загубиш в последната минута

Наставникът на Селта: Тежко е да загубиш в последната минута

  • 16 окт 2026 | 05:56
  • 1501
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нефтохимик 0:4 ЦСКА 1948, гостите се забавляват

Нефтохимик 0:4 ЦСКА 1948, гостите се забавляват

  • 16 окт 2026 | 15:45
  • 3025
  • 1
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 26459
  • 171
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 16412
  • 26
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 1645
  • 4
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 4914
  • 8
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 12854
  • 4