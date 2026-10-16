Компани: Ако подобрим някои неща, няма да сме далеч от най-добрата ни версия

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани увери, че изненадващото равенство 3:3 в гостуването на норвежкия Викинг не е повлияло негативно на мотивацията на неговите играчи. Той също така увери, че тимът ще се постарае максимално да спечели утрешното си домакинство на РБ Лайпциг, след като не спечели и последния си мач в Бундеслигата, в който завърши наравно 2:2 с Аугсбург.
“Играчите продължават да са силно мотивирани въпреки ремито с Викинг. Предстоят ни няколко седмици, в които можем да гледаме напред към всеки мач и да се съревноваваме с най-добрите. Това също се отразява на тима. Нашите основи са изградени върху енергията и желанието да тичаме. Имаме тези основи, както и радостта от играта. Момчетата се раздават на всяка тренировка. В моменти като тези е по-лесно да си общуваме на терена. Искаме да покажем своя максимум в утрешния мач. Играем у дома и сме гладни за победа. Познаваме силните страни на Лайпциг, като е видимо, че там са направили няколко промени, които са им помогнали. Те ще дойдат за този мач изпълнени с увереност. Ние отправихме 50 удара в последните ни два мача и направихме доста неща добре като отбор. Ако подобрим някои неща, няма да сме далеч от най-добрата ни версия. Това ни дава кураж и знаем, че можем да го направим.
Имаме установен процес, като обсъждаме нещата с отбора или с отделни играчи. Важното е бързо да оставяме миналите мачове зад гърба си. Обсъдили сме двете равенства и продължаваме напред. Сега е важен само предстоящият двубой. За нас това са най-добрите моменти, които можем да преживеем в кариерата си - когато се задава подобна серия от мачове. Винаги е така в този период от сезона. Преди две години играхме с Барселона, а миналата - с Арсенал и Пари Сен Жермен. През октомври и ноември интензитетът винаги е много висок, така че няма нищо ново. Мануел Нойер вчера не тренира, така че трябва да изчакаме и да видим как ще е днес. Не искам да влизам в ролята на доктор, той има някакъв проблем в крака си. Трябва да се почувства по-добре и да поднови тренировки, когато е готов. Всички останали, освен Джамал Мусиала, са на разположение. Александър Павлович тренира нормално вчера и ако днес също е така, значи всичко е наред”, коментира Компани на днешната си пресконференция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages