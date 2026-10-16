Компани: Ако подобрим някои неща, няма да сме далеч от най-добрата ни версия

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани увери, че изненадващото равенство 3:3 в гостуването на норвежкия Викинг не е повлияло негативно на мотивацията на неговите играчи. Той също така увери, че тимът ще се постарае максимално да спечели утрешното си домакинство на РБ Лайпциг, след като не спечели и последния си мач в Бундеслигата, в който завърши наравно 2:2 с Аугсбург.

“Играчите продължават да са силно мотивирани въпреки ремито с Викинг. Предстоят ни няколко седмици, в които можем да гледаме напред към всеки мач и да се съревноваваме с най-добрите. Това също се отразява на тима. Нашите основи са изградени върху енергията и желанието да тичаме. Имаме тези основи, както и радостта от играта. Момчетата се раздават на всяка тренировка. В моменти като тези е по-лесно да си общуваме на терена. Искаме да покажем своя максимум в утрешния мач. Играем у дома и сме гладни за победа. Познаваме силните страни на Лайпциг, като е видимо, че там са направили няколко промени, които са им помогнали. Те ще дойдат за този мач изпълнени с увереност. Ние отправихме 50 удара в последните ни два мача и направихме доста неща добре като отбор. Ако подобрим някои неща, няма да сме далеч от най-добрата ни версия. Това ни дава кураж и знаем, че можем да го направим.

Kompany on how the team has been since the draw against Viking: "Sharp and still highly motivated. There are weeks ahead when we can look forward to every game and measure ourselves against the best. That also has an effect on the team. Our foundation is built on energy and a willingness to run. We had that foundation, and the joy of playing was there too. The foundations are in place, and the lads push themselves to their limits in every training session. In moments like these, it’s easier to communicate on the pitch." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 16, 2026

Имаме установен процес, като обсъждаме нещата с отбора или с отделни играчи. Важното е бързо да оставяме миналите мачове зад гърба си. Обсъдили сме двете равенства и продължаваме напред. Сега е важен само предстоящият двубой. За нас това са най-добрите моменти, които можем да преживеем в кариерата си - когато се задава подобна серия от мачове. Винаги е така в този период от сезона. Преди две години играхме с Барселона, а миналата - с Арсенал и Пари Сен Жермен. През октомври и ноември интензитетът винаги е много висок, така че няма нищо ново. Мануел Нойер вчера не тренира, така че трябва да изчакаме и да видим как ще е днес. Не искам да влизам в ролята на доктор, той има някакъв проблем в крака си. Трябва да се почувства по-добре и да поднови тренировки, когато е готов. Всички останали, освен Джамал Мусиала, са на разположение. Александър Павлович тренира нормално вчера и ако днес също е така, значи всичко е наред”, коментира Компани на днешната си пресконференция.

Kompany on what needs to be improved after the recent draws and the upcoming busy schedule: "We have a process in place. We discuss things with the team or with individual players. It’s important to put things behind us quickly. We’ve discussed it and moved on. Now, it’s all about the next game. For us, these are the best moments you can experience in your career, when games like these are coming up. It’s always the same during this period. Two years ago, we had Barcelona; last year, it was Arsenal and PSG. It’s always in October and November that the intensity is very high. That’s nothing new." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 16, 2026

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Снимки: Gettyimages