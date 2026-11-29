Удинезе сложи край на кошмарната серия и изпревари Фиорентина, Де Хеа със силни изяви и контузия

Удинезе сложи край на дългата си серия без победа и надделя с 1:0 над Фиорентина в ранния неделен мач от 13-тия кръг на Серия А. Фриуланите спечелиха след силно първо полувреме и ранен гол в 8-ата минута на словенския халф Санди Ловрич, като пропуснаха куп положения пред направилия чудеса от храброст страж на гостите Давид Де Хеа. Испанският страж на Фиорентина обаче получи контузия в края на първата част след поредната намеса и трябваше да бъде принудително заменен, като все още не е ясно колко точно ще отсъства.

Така Удинезе прекъсна негативната серия от 10 поредни мача без успех и с 9 точки изпревари днешния си съперник в класирането, като заемат 16-о място с 9 точки. Със същия актив е и Фиорентина, за който това бе втора поредна загуба. “Виолетовите” може и да се озовят в зоната на изпадащите при успех на Сасуоло над Наполи по-късно днес.

Още в 8-ата минута домакините откриха резултата. Николо Дзаниоло направи добър индивидуален рейд и намери в наказателното поле Санди Ловрич. Словенецът веднага стреля и с помощта на горната греда топката влетя в мрежата - 1:0 за Удинезе. Фриуланите продължиха да играят много по-добре и в 36-ата минута стражът на гостите Давид Де Хеа трябваше да спасява изстрел на Юрген Екеленкамп от границата на на наказателното поле. Само две минути по-късно испанският страж трябваше да изважда и шут на Дзаниоло.

Канонадата от положения за Удинезе продължи с удар в страничната греда на Джеймс Абанкуа след изстрел на глава. Последва и шут на Йеспер Карлстрьом, който пак бе изваден от Де Хеа. При новото си спасяване обаче вратарят падна лошо и се контузи, заради което трябваше да бъде заменен от резервния страж Оливер Кристенсен.

#UdineseFiorentina 1-0 130 anni di storia. Un’unica passione. 🖤🤍 Una vittoria da vivere insieme, da dedicare a chi non smette mai di crederci. Al Bluenergy Stadium battiamo la Fiorentina 1-0! Fuarce Udin ⚪️⚫ #ForzaUdinese #AlèUdin https://t.co/ABwecJ1jaG — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 29, 2026

Втората част предложи доста по-малко интересни ситуации. В 74-ата минута Кристенсен не се намеси добре при корнер, след което непокритият Умар Соле стреля силно. Топката се отби в гредата, след което рикошира в датския страж и влетя в мрежата на гостите. Попадението обаче в крайна сметка бе отменено заради засада на бившия играч на Лудогорец Кристиан Кабаселе.

Един от малкото шансове за Фиорентина пък дойде в 85-ата минута, когато Алехандро Хименес стреля от наказателното поле, но вратарят на домакините Мадука Окойе улови. В последната минута на редовното време “Виола” наистина можеше да изравни, след като страхотен изстрел от дистанция на Педро Гонсалвеш нацели напречната греда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago