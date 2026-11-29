В Каталуния: Истината е, че реферът пощади Реал Мадрид

Сайтът Sport.es, който е със седалище в Барселона, излезе с публикация относно неводолството на Реал Мадрид от съдийството в изминалия двубой срещу Алавес, загубен с 1:2. Според автора Феран Кореас в действителност “белите” са били пощадени заради поведението си. Ето какво пише в материала:

Съботната вечер поднесе голяма изненада на стадион „Бернабеу“, където Реал Мадрид неочаквано отстъпи пред водената от Кике Санчес Флорес селекция на Алавес. Гостите от Витория се отбраняваха изключително организирано и не позволиха на мадридчани да сътворят поредния си обрат. В 87-ата минута домакините бяха близо до изравняване, след като главният арбитър Сото Градо отсъди дузпа за падане на Джуд Белингам. Намесата на ВАР рефера Фигероа Васкес обаче се оказа решаваща. Прегледът на ситуацията показа категорична симулация на английския национал, вследствие на което съдията отмени наказателния удар и му показа втори жълт и съответно червен картон.

Въпреки че решението беше напълно безспорно, футболистите на „белите“ не се примириха с него и в добавеното време потърсиха нова, напълно несъществуваща дузпа за съприкосновение срещу Бернардо Силва. Напрежението ескалира веднага след последния съдийски сигнал, когато шестима състезатели на Реал Мадрид буквално обградиха Сото Градо: Бернардо Силва, Еспи, Мбапе, Конате, Арда Гюлер и Куртоа. Градусът на страстите се повиши значително, което принуди клубния делегат и бивш арбитър Мехия Давила да се намеси и да издърпа част от играчите, за да предотврати по-сериозен инцидент.

Сото Градо обаче предпочете да си затвори очите за случилото се и напълно пропусна да опише бурните протести в официалния протокол от срещата. Това снизхождение контрастира рязко с действията на Ернандес Ернандес от изминалия уикенд, когато по сигнал на своя асистент изгони Фермин Лопес от Барса заради реплика от скамейката, коствала му наказание от два мача. Още по-яростни бяха реакциите на наставника на домакините Жозе Моуриньо. Португалецът получи жълт картон за недоволство още през първото полувреме, след което продължи с гневните си изблици. Наложи се Рюдигер и Милитао собственоръчно да го връщат към треньорската зона, но въпреки това Сото Градо не посмя да му вдигне червен картон.

Парадоксално, въпреки че решенията на рефера в тези моменти облагодетелстваха Реал Мадрид, самият Моуриньо остро разкритикува арбитража по време на пресконференцията, а клубният канал Реал Мадрид ТВ за пореден път отправи тежки нападки срещу съдийството на Сото Градо.

Клубната телевизия на Реал Мадрид отново възнегодува от съдийството

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