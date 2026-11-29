Какво си казаха съдиите при отмяната на дузпата за Реал Мадрид

Реал Мадрид се прости с надеждите си да измъкне точка срещу Алавес след напрегната ситуация, която нажежи страстите на „Бернабеу“. В 86-ата минута, при резултат 1:2 в полза на гостите, главният съдия Сесар Сото Градо посочи бялата точка за падане на Джуд Белингам в наказателното поле. Намесата на ВАР обаче промени изцяло развоя на мача: дузпата бе отменена, а английският халф бе изгонен.

Публикуваният звукозапис от проверката разкрива диалога между главния рефер и отговорника за видеосистемата Хорхе Фигероа Васкес. „Сесар, препоръчвам ти да отидеш до екрана, за да прецениш евентуална отмяна на дузпата“, заявява Фигероа Васкес, преди колегата му да се насочи към монитора край тъчлинията.

При повторното разглеждане съдията поиска потвърждение за действията в единоборството, а арбитърът от ВАР стаята обясни ясно: „Вижда се, че той докосва топката, а играчът пада, без да се вижда съприкосновение. Това е най-добрата камера, с която разполагам, Сесар.“

Сото Градо попита още веднъж дали бранителят на Алавес първи играе с топката, след което констатира видяното на видеото и обяви крайното си отсъждане: „Отменям дузпата и ще го декорирам с картон за симулация.“

Отмяната на наказателния удар доведе до моментални последствия за Белингам. Тъй като английският национал вече имаше едно официално предупреждение, вторият жълт картон за симулация означаваше автоматичен червен. Така Реал Мадрид остана с десет души в заключителните минути, а ситуацията, която можеше да донесе равенството, завърши с изгонване на полузащитника.

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