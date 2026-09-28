Меси с пореден гол, но Интер Маями отново не спечели

Звездният Интер Маями продължи лошата си серия в Мейджър Лийг Сокър, след като допусна поражение с 1:2 от тима на Кълъмбъс Крю в среща от редовния сезон на шампионата на САЩ и Канада. "Чаплите" вече имат едва една победа в последните девет мача на първенството и са на третото място в Източната конференция, което обаче е сравнително изгодна позиция, тъй като може и да изостават на 14 точки от лидера Нешвил, но и са на 13 пункта пред първия отвъд зоната на плейофите. Победата пък запази надеждите на Кълъмбъс за участие в директните елиминации след редовния сезон, тъй като тимът вече е на четири точки зад Ню Йорк Сити, който се намира на деветото място, даващо квота за плей-ин турнира.

Full time in Columbus. pic.twitter.com/I33p0uVCXP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 28, 2026

За пореден път сред титулярите за Интер Маями бяха ексзвездите от дриймтийма на Барселона от миналото десетилетие Лионел Меси и Луис Суарес, като осемкратният носител на "Златната топка" имаше шанса да загрее за предстоящия си прощален мач с националния отбор на Аржентина, който ще бъде на 6 октомври срещу Бенин (вторник). Иначе в стартовия състав личаха още имената на трансферните удари от последните два прозореца Родриго де Пол и Каземиро.

Vamos con todo, muchachos! 🩷🖤 pic.twitter.com/T6pB8Z0Y14 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026

Именно Каземиро се превърна в едно от главните действащи лица на първото полувреме, но с негативно съдействие за тима си, след като в 27-ата минута си изкара жълт картон. Бразилецът вече има четири официални предупреждения в Мейджър Лийг Сокър и продължи да демонстрира агресивно поведение и да компрометира присъствието си в звездния проект на Дейвид Бекъм, след като има три попадения на сметката си от пристигането във Флорида на шампионатно ниво. Така Каземиро вече има повече картони, отколкото голове в първенството на САЩ и Канада.

Освен това необмислената постъпка на южноамериканския състезател доведе до дузпа за съперника от Кълъмбъс, тъй като той избута съперников играч в пеналтерията по време на наивно спречкване при изпълнение на статично положение. Така Хосеф Мартинес от домакините застана зад бялата точка и откри резултата в 28-ата минута.

В 33-тата минута обаче "чаплите" получиха правото да изпълнят пряк свободен удар, а с него се зае не кой да е, а майсторът на подобни статични положения Лионел Меси. Вездесъщият аржентинец отбеляза феноменален гол от изключително сложен ъгъл и изравни резултата.

FREE KICK MAGIC FROM LEO. 🎯✨ pic.twitter.com/s6gT7fDFki — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026

В 64-ата минута резервата на гостите Давид Аяла бе изведен с дълъг пас очи в очи с вратаря на съперника Патрик Шулте и вкара, но пълният обрат не бе осъществен, тъй като страничният съдия маркира засада. След това ситуацията бе преразгледана и чрез системата ВАР, която отчете, че играчът се е намирал зад последния в отбраната в момента на паса и голът не бе признат.

След това до края на редовното време съперниците не си вкараха нови голове и мачът отиваше към равенство. В продължението на срещата обаче гостите сами си усложниха живота и в рамките на 180 секунди Сантиаго Моралес си изкара два жълти картона и остави "чаплите" с човек по-малко за заключителните секунди. Данните за мача потвърждават първия жълт картон в добавеното време и последвалия втори жълт.

По този начин футболистите на Кълъмбъс имаха шанса да се окрилят за последните епизоди от срещата и тръгнаха смело да преследват пълния комплект от точки. Спортното щастие им се усмихна и много дълбоко в добавеното време Джамал Тиаре вкара гол, който оформи крайното 2:1 в полза на домакините от Крю, които прибавиха към актива си изключително ценни три точки.

FIGHT TO THE END 😤 pic.twitter.com/52PtAV1fw3 — The Crew (@ColumbusCrew) September 28, 2026

Изглежда, че Меси, Суарес и компания тотално загърбиха шанса си да преследват шампионската титла на конференцията от редовния сезон, тъй като до края на редовния сезон има само седем мача, а както стана ясно вече Интер Маями изостава от върха на цели 14 точки. По това отношение обаче те имат добри спомени, тъй като през 2024 година "чаплите" спечелиха конференцията в рамките на редовния сезон, но после отпаднаха рано в плейофите. На следващата 2025 година обаче те останаха в подножието на върха след края на основната част от кампанията, но след това стигнаха до самия край на директните елиминации.

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