Фърдинанд бесен след загубата от Брентфорд, но остана впечатлен от един играч

Рио Фърдинанд призова Маурисио Почетино да заложи на младия Шей Лейси като титуляр в следващия мач на Манчестър Юнайтед. Легендарният защитник на „червените дяволи“ остана впечатлен от представянето на 19-годишния футболист при тежкото поражение с 0:4 от Брентфорд и смята, че той е единственият играч в състава, който все още не е обременен от натрупаните разочарования в последните сезони.

„Мисля, че никой не може да извлече нещо положително от този мач, с изключение може би на Шей Лейси. Той трябва да започне като титуляр още сега. Той е единственият, който няма белези. Няма история с този отбор, в която да е бил разбиван и надиграван от различни съперници в първенството“, заяви Фърдинанд.

Брентфорд поднесе нова горчива чаша за Манчестър Юнайтед и Почетино

Бившият английски национал обърна внимание на енергията и увереността, с които младокът се включва в играта. „Когато Лейси се появи на терена, изглеждаше така, сякаш казва: „Свободен съм, дайте ми топката, искам да покажа какво мога“. Той трябва да играе от първата минута. Всички останали имат белези и рани. Дълбоки, много дълбоки белези“, добави Фърдинанд.

Той отправи сериозни критики и към цялостното състояние на отбора, като посочи липсата на увереност, идеи и необходимата физическа подготовка. „Тези футболисти нямат увереност и не могат да се справят с нестабилността в хода на мача. Като отбор изглеждат лишени от идеи. Когато Манчестър Юнайтед владее топката, няма пространства, през които да атакува. Когато съперникът отнеме топката, той веднага се насочва към нашата защита. Изглежда така, сякаш нямаме физическите качества да играем с високо темпо и интензивност достатъчно дълго. Просто нямаме необходимия атлетизъм в състава“, завърши бившият защитник.

Почетино накара футболистите да поемат отговорност и да изтърпят обидите след унижението от Брентфорд

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages